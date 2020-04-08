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بابا الفاتيكان يدين استغلال أزمة فيروس كورونا لـ"كسب المال"

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 08:50 م
بابا الفاتيكان البابا فرانسيس
بابا الفاتيكان البابا فرانسيس
وكالات

أعرب بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، اليوم الأربعاء، عن إدانته للمافيا وجميع الذين يستغلون جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" لكسب المال.

هذا وافتتح البابا فرنسيس، قداسه الصباحي اليوم، بالدعاء على "كل أولئك الذين يستفيدون من احتياجات الآخرين، ويبيعونها"، وقال في عظته: "كل واحد منا لديه القدرة على الخيانة، وبيع الآخرين، واختيار مصالحه الخاصة".

وفي حديثه عن العصابات والمقرضين، ذكر: "ليحوّل الرب قلوبهم"، حسبما ذكرت وكالة "الأسوشيتد برس".

وكان مسؤولون إيطاليون، قد حذروا في وقت سابق، من أن جماعات جريمة منظمة تحاول استغلال الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن إغلاق إيطاليا بسبب فيروس كورونا.

ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

ووفقاً لأحدث البيانات، تخطت عدد الإصابات بالفيروس عالميًا المليون و450 ألف حالة، وزاد عدد الوفيات عن 83 ألف حالة، في حين تماثل أكثر من 309 ألف شخص للشفاء.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.

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