بابا الفاتيكان يدين استغلال أزمة فيروس كورونا لـ"كسب المال"





أعرب بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، اليوم الأربعاء، عن إدانته للمافيا وجميع الذين يستغلون جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" لكسب المال.





هذا وافتتح البابا فرنسيس، قداسه الصباحي اليوم، بالدعاء على "كل أولئك الذين يستفيدون من احتياجات الآخرين، ويبيعونها"، وقال في عظته: "كل واحد منا لديه القدرة على الخيانة، وبيع الآخرين، واختيار مصالحه الخاصة".





وفي حديثه عن العصابات والمقرضين، ذكر: "ليحوّل الرب قلوبهم"، حسبما ذكرت وكالة "الأسوشيتد برس".





وكان مسؤولون إيطاليون، قد حذروا في وقت سابق، من أن جماعات جريمة منظمة تحاول استغلال الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن إغلاق إيطاليا بسبب فيروس كورونا.



