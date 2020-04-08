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رمضان صبحي يوجه صدمة قوية لجماهير الأهلي

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 09:00 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
حسام مجدي

وجه رمضان صبحي نجم النادي الأهلي والمعار من صفوف نادي هيدرسفيلد تاون صدمة قوية إلى جماهير الفريق.

وأكد رمضان صبحي أنه لا يرغب في الاستمرار بالدوري المصري وأنه يحلم بأستكمال رحلة احترافه في الخارج.

وقال رمضان صبحي في تصريحات تليفزيونية: "أنا أتمنى الإستمرار في رحلتي الأوروبية، لازلت في سن صغير يسمح لي بمواصلة مشواري الأوروبي".

وأضاف: "ما زال حلمي هو اللعب في أوروبا سواء في الدوري الإيطالي أو العودة للدوري الإنجليزي".

وأشار رمضان صبحي أنه لا يعلم شئ عن دخول الأهلي في مفاوضات مع هيدرسفيلد لتجديد إعارته مع الفريق مطالبا جماهير النادي الأحمر بعدم الغضب منه لرغبته في الاحتراف.

وتنتهي إعارة رمضان صبحي مع النادي الأهلي بنهاية الموسم الجاري ويحاول النادي الأحمر تجديد إعارة اللاعب مع الفريق.

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