مدرب صن داونز: السقوط أمام الأهلي خيبة الأمل الوحيدة هذا الموسم

تحدث بيتسو موسيماني، المدير الفني لنادي صن داونز الجنوب إفريقي، عن الخروج على يد النادي الأهلي في دوري أبطال إفريقيا، مشيرا إلى أنه الانتكاسة الوحيدة للفريق هذا الموسم.

وأكد موسيماني في تصريحات نقلتها صحف جنوب إفريقيا:" أن فريقه قدم مستوى مميز في الموسم الحالي،و أفضل بكثير من الموسم الماضي، على المستوى المحلي، فقط هزيمتنا أمام النادي الأهلي كانت النقطة السوداء في هذا الموسم، ولعدم جاهزيتنا ذهنيًا وبدنيًا في المباراتين."

يُذكر أن نادي صن داونز قد ودع بطولة دوري أبطال إفريقيا من دور ربع النهائي، وذلك بعد الخسارة من النادي الأهلي، والذي تأهل لدور نصف النهائي لمواجهة نادي الوداد المغربي.