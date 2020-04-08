"الغذاء والدواء" تحذر من تداول 7 أنواع من المعقمات

حذرت هيئة الغذاء والدواء بالسعودية، من 7 أنواع من معقم اليدين، تزامن هذا مع تنفيذ العديد من الجولات الرقابية لسحب المعقمات المخالفة.





هيئة الغذاء والدواء حذرت، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، من 3 أنواع من جل معقم اليدين لاحتوائها على نسبة أقل من الحد المسموح به من مادة الإثنانول المعقمة، ونسبة أقل من مادتي الإيثانول والإيزوبروبانول.





وأوضحت هيئة الغذاء والدواء في 27 مارس المنصرم، أن الأنواع الثلاثة غير المطابقة للمواصفات هي « sanimar، lucenti، Alenora».









وفي 26 مارس الماضي، حذرت هيئة الغذاء والدواء من منظف جل لليدين «EZ LIFE cleansing Hand Ge» لادعائه باحتواء نسبة 70% من مادة الإيثانول؛ بخلاف ما أثبتته نتائج التحليل، فيما قررت الهيئة سحبه من الأسواق.





كذلك حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء في 22 مارس الماضي من معقم جل لليدين”PRODENTY” لاحتوائه على نسبة عالية من الميثانول، ونسقت مع الجهات المختصة لسحبه من الأسواق ومنع تداوله.





وفي 21 مارس الماضي، حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من معقم اليدين «Alfa,Instant Hand Sanitizing »لاحتوائه على نسبة عالية من الـ«ميثانول»، واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لسحبه من الأسواق ومنع تداوله.





كما حذَّرت هيئة الغذاء والدواء في 19 مارس من معقم لليدين يحمل اسم First, Hand» Sanitizing Gel «لاحتوائه على نسبة عالية من مادة الميثانول، فيما قررت الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة سحبه من الأسواق ومنع تداوله.





وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء، ضبطت- أمس الثلاثاء- 490 عبوة من المعقمات المخالفة للمواصفات المعتمدة في منطقة القصيم، وإحالة المخالفين للجهات المعنية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.