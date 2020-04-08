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أمير طعيمة يهنئ أمير كرارة على مسلسل "الاختيار"

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 09:56 م
امير طعيمة
امير طعيمة
شيماء يونس
بارك الشاعر وكاتب الأغاني المصرية أمير طعيمة صديقة الفنان أمير كرارة، وذلك بعدما طرح البوستر الدعائي لمسلسل الاختيار، المقرر عرضه في رمضان 2020، وذلك عبر حسابه الشخصي عبر موقع التغريديات القصيرة "تويتر".

وجاءت التهنئة بعدما نشر الفنان أمير كرارة تغريدة له عبر نشر صورة له من المسلسل، حيث أعاد تغريدها "طعيمة"، وعلق عليها قائلا:" مبروك يا ميرو مقدما ومستني جدا"، وجاءت تهاني كثيرة من للفنان أمير كرارة بعدما نشر البوستر الأعلاني له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، منهم ظافر العابدين، هشام ماجد، إدوارد فؤاد و هيثم شاكر".

والجدير بالذكر أن مسلسل الإختيار يدور حول قصة وفاة العقيد أحمد منسي، ‏قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي ‏هشام العشماوي الذي انضم لتنظيم داعش، المسلسل تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، ويشاركه دور البطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، إسلام جمال، وعدد من ضيوف الشرف منهم صلاح عبدالله ومحمد ‏إمام وآسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار

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