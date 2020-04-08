الإسماعيلي يغرم نجم الفريق.. تعرف على السبب

قرر الجهاز الاداري بالنادي الإسماعيلي، معاقبة عبد الرحمن مجدي لاعب الفريق لخرقه الحظر الإعلامي الذي فرضه النادي خلال الفترة الحالية بدون أذن من الجهاز الفني والاداري.

قرر الجهاز الاداري بالنادي الإسماعيلي، معاقبة عبد الرحمن مجدي لاعب الفريق لخرقه الحظر الإعلامي الذي فرضه النادي خلال الفترة الحالية بدون أذن من الجهاز الفني والاداري.