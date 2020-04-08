Advertisements

الإسماعيلي يغرم نجم الفريق.. تعرف على السبب

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 09:26 م
الاسماعيلي
الاسماعيلي
الفجر الرياضي
قرر الجهاز الاداري بالنادي الإسماعيلي، معاقبة عبد الرحمن مجدي لاعب الفريق لخرقه الحظر الإعلامي الذي فرضه النادي خلال الفترة الحالية بدون أذن من الجهاز الفني والاداري.

وقال صبري المنياوي مدير الكرة بالإسماعيلي في تصريحات صحفية: تم اقرار غرامة مالية على عبدالرحمن مجدي لأنه لم يلتزم بقرار مجلس الإدارة بعدم الإدلاء بأي تصريحات صحفية أو إعلامية.


يذكر أن مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، قد أصدر قرارا بمنع جميع اللاعبين من التصريحات الإعلامية والصحفية لحين وضوح موقف الدوري العام.

أخبار تهمك

تفاصيل إصابة ممرض بفيروس كورونا في معهد القلب.. و16 حالة مخالطة

منذ حوالي 7 ساعات

الصحة: تسجيل 110 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. وإجمالي الوفيات يتجاوز الـ 100

منذ ساعتين و 13 دقيقة

الزمالك يُقدم صفقة على طبق من ذهب إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

"الوزراء": مواعيد جديدة للحظر في شهر رمضان

منذ ساعتين و 35 دقيقة

يوفنتوس يحدد سعر بيع رونالدو لريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يحذر المواطنين من كارثة بسبب كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يفاجيء الجميع بشأن ضم حسام عاشور

منذ حوالي 3 ساعات

لا تراجع ولا استسلام.. فايلر يصر على ضم "القاطرة"

منذ حوالي 5 ساعات

تفاصيل مثيرة.. عرض بيراميدز الخرافي الذي أنهى مسيرة فتحي في الأهلي

منذ ساعتين و 44 دقيقة

محمود الخطيب يتخذ قرارًا تاريخيًا

منذ ساعتين و 16 دقيقة

لعزلها بسبب كورونا.. 5 معلومات عن قرية المعتمدية في الجيزة

منذ حوالي 12 ساعة

دواء آمن 100%.. طبيب مصري يكتشف علاجا لـ فيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

مصادر تكشف لـ"الفجر" موقف الحكومة من تمديد حظر التجول

منذ حوالي 11 ساعة

بشرى سارة من وزارة الصحة عن علاج فيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

أخيرا.. ترامب يكشف عن أدوية جديدة لفيروس كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

صدمة قوية للأهلي بشأن ضم الصفقة الذهبية

منذ أقل من نصف ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:07 م

الصحة: تسجيل 110 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. وإجمالي الوفيات يتجاوز الـ 100

عاجل.. رئيس الوزراء يحذر المواطنين من كارثة بسبب كورونا

01:34 م

مصادر تكشف لـ"الفجر" موقف الحكومة من تمديد حظر التجول

11:41 ص

محمود الخطيب يتخذ قرارًا تاريخيًا

08:05 م

الزمالك يُقدم صفقة على طبق من ذهب إلى الأهلي

05:45 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر