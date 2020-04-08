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الإسماعيلي يغرم نجم الفريق.. تعرف على السبب
الأربعاء 08/أبريل/2020 - 09:26 م
الفجر الرياضي
قرر الجهاز الاداري بالنادي الإسماعيلي، معاقبة عبد الرحمن مجدي لاعب الفريق لخرقه الحظر الإعلامي الذي فرضه النادي خلال الفترة الحالية بدون أذن من الجهاز الفني والاداري.
وقال صبري المنياوي مدير الكرة بالإسماعيلي في تصريحات صحفية: تم اقرار غرامة مالية على عبدالرحمن مجدي لأنه لم يلتزم بقرار مجلس الإدارة بعدم الإدلاء بأي تصريحات صحفية أو إعلامية.
يذكر أن مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، قد أصدر قرارا بمنع جميع اللاعبين من التصريحات الإعلامية والصحفية لحين وضوح موقف الدوري العام.