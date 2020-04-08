تعافي أسعار النفط بالختام مع ترقب اجتماع "أوبك+"





تعافت أسعار النفط بنهاية التعاملات اليوم الأربعاءـ مع ترقب اجتماع "أوبك +" غدًا الخميس، وقفز سعر الخام الأمريكي بأكثر من 12 بالمائة قبيل التسوية بعد تقرير من وكالة "بلومبرج" قال فيه وزير النفط الجزائري إن أوبك وحلفائها يناقشون خفضا كبيراً يمكن أن يصل إلى 10 ملايين برميل يومياً، قبل أن يقلص "نايمكس" مكاسبه.





ويترقب الجميع اجتماع مجموعة "أوبك +" غداً الخميس، والذي من المقرر عقده بين الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط وبين منتجي الخام من خارج أوبك من أجل مناقشة اتفاق لخفض إمدادات الخام، وهو أمر متوقع على نطاق واسع.





ومن شأن خطوة كهذه أن تدعم أسعار الذهب الأسود والتي تعرضت إلى انهيار في الفترة الماضية وسط تفشي الكورونا وحرب الأسعار.





وكشفت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن قفزة مخزونات النفط بأكثر من 15 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، في حين تهاوى إنتاج الولايات المتحدة من الخام بنحو 600 ألف برميل خلال نفس الفترة.





وعند التسوية، زاد سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر مايو بنسبة 6.2 بالمائة مسجلاً 25.09 دولار للبرميل.





وبحلول الساعة 6:50 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر يونيو بنحو 3.4 بالمائة ليصل إلى 32.97 دولار للبرميل.









بعد جلسة متقلبة أنهت أسعار النفط تعاملات أمس الثلاثاء، على تراجع مع مع ترقب اجتماع "أوبك+" ووزراء الطاقة بمجموعة العشرين لبحث عودة التوازن للسوق.

وخفضت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تقديراتها لأسعار النفط بأكثر من 20 بالمائة خلال العام الجاري.



وارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3 بالمائة خلال الجلسة مع ترقب المستثمرون اجتماع أوبك والحلفاء يوم الخميس المقبل مع الأمل المتزايد حيال قرارات خفض الإنتاج وإنهاء حرب الأسعار بين روسيا والسعودية وانتعاش الأسعار مرة أخرى.

لكن استمرار تفشي "كوفيد-19" يسيطر على الأسواق العالمية وسط تداعيانه التي تتسبب في تراجع الطلب العالمي على الذهب الأسود، مع خطر حدوث ركود اقتصادي عالمي بسبب توقف النشاط الاقتصادي.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالأمس إن منظمة أوبك لم تطلب منه دفع منتجي النفط المحليين لخفض إنتاجهم لدعم الأسعار، مضيفاً أن الإنتاج الأمريكي يتراجع استجابة لانهيار الأسعار.



وينتظر المستثمرون إعلان البيانات الأولية بشأن مخزونات النفط الأمريكية في وقت لاحق من اليوم على أن تصدر الأرقام الرسمية غداً الأربعاء من جانب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وهبط سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم شهر مايو بنحو 9.4 بالمائة إلى 23.63 دولار للبرميل بعد أن سجل مستوى 27.24 دولار للبرميل خلال الجلسة.

وتراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر يونيو بنحو 3.4 بالمائة ليصل إلى 31.39 دولار للبرميل بعد أن سجل مستوى 34.18 دولار للبرميل في وقت سابق من التعاملات.



