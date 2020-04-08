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منذ قليل.. بدأت الاحتفالية المنتظرة "مناجاة النصف من شعبان" على اليوتيوب

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 09:32 م
محمد ثروت
محمد ثروت
مي مرسي
وبعد طول انتظار، بدأت منذ دقائق قليلة الاحتفالية المنتظرة "مناجاة النصف من شعبان" بمتابعة الالاف من المشاهدين بجميع أنحاء الوطن العربي عبر قناة الفنان محمد ثروت على اليوتيوب. وقد بدأ الاحتفال الفنان الكبير محمد ثروت بأنشودة "لجل النبي"، ويليه بعد قليل الشيخ إيهاب يونس ثم المنشد مصطفى عاطف والمنشد وائل الفشني. 

كما سيشهد الحفل مناظرة غير مسبوقة بين نجوم تلك الليلة المميزة.
 
وبدأ الحفل الفنان محمد ثروت بكلمات جميلة تحث المشاهدين على ضرورة شكر الله عز وجل على كافة النعم التي لم نكن على درايه كافية بها.

كما وجه الفنان محمد ثروت رسالة شكر للرئيس عبد الفتاح السيسي وللقوات المسلحة على دورهم العظيم في التعامل مع الأزمة الحالية من أجل القضاء على فيروس كورونا المستجد. وفي أثناء ذلك اعلن محمد ثروت عن إلتزامه التام "كرجل أعمال مصري" بعدم تخفيف عدد العمالة لديه ومساندته لهم حتى تنتهي تلك الأزمة.

واختتم رسالته بتوجيه رسالة شكر أخرى للجيش الأبيض من أطباء وممرضين وكافة العاملين بالمجال الطبي.

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محمد ثروت حفل غنائي الفيروس كورونا

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