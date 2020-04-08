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نجم ريال مدريد يتعرض لهجوم ناري بسبب تصريحاته الأخيرة

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 09:26 م
بوابة الفجر
وكالات

 

أنهالت الصحافة الإسبانية، بالهجوم على توني كروس، لاعب خط وسط فريق ريال مدريد الإسباني، بسبب موقفه السلبي بشأن تقليص الرواتب في ظل أزمة تفشي الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

 

وكان كروس كشف عن معارضته للفكرة رغم الأزمات المالية والاقتصادية التي تمر بها الأندية الإسبانية وإسبانيا بشكل عام في هذه الفترة العصيبة بسبب وباء كورونا.

 

ووصفت وسائل الإعلام والجماهير النجم الشهير الفائز مع منتخب ألمانيا بلقب كأس العالم 2014 في البرازيل بأنه غير واقعي.

 

وقال توماس رونسيرو من صحيفة آس الإسبانية الشهيرة في إسبانيا، وذلك في أحد البرامج التلفزيونية اليوم الأربعاء: "يجب عليه أن يكون واقعياً، أظهر تبلداً جرحني.. كروس أظهر أنه لا يبالي بالمكان الذي يعمل فيه ويحصل منه على الراتب".

 

وأوضح حارس المرمى والمدرب السابق خورخي دي أليساندرو في تصريحات بنفس البرنامج: "كان رأيه كصفعة على الوجه.. هذا الرجل يعيش في فقاعة، يعيش في عالم آخر".

 

وكان كروس (30 عاماً) قال في تصريحات إعلامية: "تقليص الراتب يبدو كتبرع للا شيء أو للنادي، رغم أنه ليس ضرورياً هنا".

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