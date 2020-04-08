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إدوارد وهيثم شاكر يهنئان أمير كرارة على مسلسل "الاختيار"

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 09:37 م
إدوارد وهيثم اكر
إدوارد وهيثم اكر
شيماء يونس
هنأ الفنان إدوارد و الفنان هيثم شاكر للفنان أمير كرارة، وذلك بعدما طرح البوستر الدعائي لمسلسل الاختيار، المقرر عرضه في رمضان 2020، وذلك عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام"، مرفقة بتعليق من كرارة على الصورة قائلا:" رمضان 2020 الإختيار (منسي الأسطورة" سينرجي تامر مرسي بيتر ميمي حسين عسر باهر دويدار".

وجاءت التهنئة للفنان أمير كرارة من إدوارد و هيثم شارك مهنئين له على المسلسل قائلين:" ألف مبروك، و مبروك ياحبيبي"، وجاءت تهاني كثيرة من العديد من الفنانين ل"كرارة" منهم ظافر العابدين، هشام ماجد، شيكو، داليا مصطفى، أحمد رزق وعبير صبري"

والجدير بالذكر أن مسلسل الإختيار يدور حول قصة وفاة العقيد أحمد منسي، ‏قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي ‏هشام العشماوي الذي انضم لتنظيم داعش، المسلسل تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، ويشاركه دور البطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، إسلام جمال، وعدد من ضيوف الشرف منهم صلاح عبدالله ومحمد ‏إمام وآسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار.
ويذكر أن الفنان إدوارد يشارك في السباق الرمضاني بمسلسل " البرنس" ويشاركه في بطولة هذا العمل محمد رمضان، وأحمد زاهر، وإدوارد، ومحمد علاء، ومحمد حاتم، ونور اللبنانية، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامي، وسلوى عثمان، ورحاب الجمل، ومروة الأزلي، المسلسل تأليف وإخراج محمد سامي

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