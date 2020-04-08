Advertisements

آخرها "اقتطاع جزء من الرواتب".. 6 مبادرات مصرية لمواجهة الأزمات عبر العصور

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 09:45 م
بوابة الفجر
سمر حسن
عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اجتماع الحكومة الأسبوعي، اليوم الأربعاء، معلنا اقتطاع 20%‎ من راتبه ورواتب الوزراء لمدة 3 أشهر، لدعم العمالة غير المنتظمة، كما تقدم مدبولي بالشكر للقائد العام للقوات المسلحة على التجهيزات الخاصة بمواجهة كورونا.

وكشف، عن أن هناك لجنة للتعامل مع ملف العمالة غير المنتظمة المتضررة، بناء على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أن الحكومة ستعلن عن آلية صرف المنحة التي قررها رئيس الجمهورية للمستحقين من هذه العمالة، وتستعرض "الفجر" 6 مبادرات مصرية في الأزمات:

1- جمعية القرش
دخلت مصر في القرن الماضي، حالة من الكساد الاقتصادي، وانخفض سعر القطن بعد أن انخفض الطلب عليه من الدول الغربية، وأُغلقت مصانع الطرابيش التي أنشأها محمد علي، واشترى المصريون خلال فترة "الكساد الكبير" الطرابيش من الخارج.

وأطلق الكاتب أحمد حسين، مع صديقه الصحفي فتحي رضوان (طالبين بكلية الحقوق)، في 1931، "مبادرة القرش" لدعم الاقتصاد المصري، والتبرع من أجل مصر بقرش صاغ من كل فرد، على أساس أنه "يعيب المصريون أن يشتروا ملابسهم من الخارج»، ورفض حسين، التبعية الاقتصادية لبريطانيا.

وأنشأ حسين، مبادرة "جمعية القرش"، وكان شعار المبادرة "تعاون وتضامن في سبيل الاستقلال الاقتصادي"، وحظي مشروع القرش بدعم حكومي كبير، وقدمت له حكومة إسماعيل صدقي باشا جميع الدعم، رفض حزب الوفد المشروع لانه «فكرته تنحرف بالشباب عن قضايا مصر الكبرى، " الاستقلال التام".

وشارك في المبادرة الآلاف من المواطنين، كبار رجال الدولة، والفرق العسكرية والطلبة، ووصل حصيلة التبرع في العام الأول 17 ألف جنيه، ثم 13 ألف جنيه في العام الثاني، وكان مبلغا كبير، مولت المبادرة تأسيس مصنع للطرابيش في العباسية، وأنتجت الطرابيش المصرية بطابع مختلف، وباللون الأخضر، لون علم مصر وقتها.

2- إنشاء جامعة القاهرة
أراد مصطفى كامل تأسيس جامعة أهلية في مصر، بدأ بالتبرع بمبلغ 500 جنيه لإنشاء الجامعة، ونشر فكرته في جريدة «المؤيد» بتأييد من الشيخ علي يوسف.

وتبرعت الأميرة فاطمة ابنة الخديو إسماعيل بـ6 أفدنة للمساهمة في تدشين مبنى الجامعة، وأسس"كامل" لجنة لتلقي التبرعات، وساهمت التبرعات في تدشين أول الجامعة الأهلية عام 1908 "جامعة القاهرة".

3- أسبوع التسليح
وأطلق عدد من الفنانين منهم تحية كاريوكا، أسبوع «أسبوع التسليح»، في عام 1955، بعد قرار جمال عبدالناصر كسر احتكار السلاح والتحول إلى المعسكر الشرقي لتسليح الجيش.

وتوجه عبدالناصر بالشكر للفنانة تحية كاريوكا، "إنتي بألف رجل يا تحية"، فردت كاريوكا "كل ده من خير مصر يا ريس"، وكانت الحملة صندوق كبير تحمله سيارة نقل، بمصاحبة أحد الفنانين المتطوعين، يطوفون به المناطق والأحياء لجمع التبرعات من أجل الجيش.

4- دعم المجهود الحربي
وأُطلقت مصر حملة التبرعات، بعد نكسة 1967، لإعادة تسليح الجيش المصري، ولاقت الحملة ترحيب ورواج كبيرًا، وشارك فيها عدد من كبار رجال الدولة، والمثقفين والفنانين، وعلى رأسهم سيدة الغناء العربي.

وتبرعت "أم كلثوم"، بمجوهراتها الشخصية، وأجر حفلاتها لصالح الجيش، إضافة إلى 212 ألف جنيه إسترليني من حفل بباريس، و100 ألف دينار من حفل لها بالكويت، وغيرها، وصلت حصيلة الحملة إلى الملايين.

5- الصحوة الكبرى
وأطلق الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، عام 1985، حملة «الصحوة الكبرى» دعا المصريين إلى التبرع من أجل سداد ديون مصر الخارجية، وشارك بها ملايين المصريين.

وفتحت الحكومة عدد من الحسابات البنكية وشارك في الحملة العديد من المؤسسات الحكومية، وجمع الحملة أموال من التلاميذ، وحصلت الحكومة على مبالغ إضافية فوق تذاكر القطارات، وانتهت الحملة بدون معرفة مصير التبرعات.

6- تحيا مصر 
وتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في 2014، إلى البنك اﻷهلي المصري فرع مصر الجديدة لتقديم تبرع شخصي للصندوق تحيا مصر، كشفت مؤسسة الرئاسة عن مبادرة الرئيس للتبرع للصندوق.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن تنازله عن نصف دخله الشهري بشكل دوري لصالح الصندوق لدعم الاقتصاد المصري لتجاوز الأزمات، وتنازله عن نصف ثروته بما يشمل ما ورثه عن والده.

وقادت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في نوفمبر 2016، حملة للتبرع لصندوق تحيا مصر، وتوجهت السيدة انتصار بصحبة وزيرات وقرينات الوزراء وكبار قادة القوات المسلحة إلى البنك الأهلى المصرى لتقديم التبرعات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مبادرات مصرية بوابة الفجر اقتطاع الرواتب ألفجر

أخبار تهمك

مصادر تكشف لـ"الفجر" موقف الحكومة من تمديد حظر التجول

منذ حوالي 11 ساعة

صدمة قوية للأهلي بشأن ضم الصفقة الذهبية

منذ نصف ساعة

"الوزراء": مواعيد جديدة للحظر في شهر رمضان

منذ ساعتين و 40 دقيقة

لعزلها بسبب كورونا.. 5 معلومات عن قرية المعتمدية في الجيزة

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يفاجيء الجميع بشأن ضم حسام عاشور

منذ حوالي 3 ساعات

تفاصيل إصابة ممرض بفيروس كورونا في معهد القلب.. و16 حالة مخالطة

منذ حوالي 7 ساعات

أخيرا.. ترامب يكشف عن أدوية جديدة لفيروس كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

محمود الخطيب يتخذ قرارًا تاريخيًا

منذ ساعتين و 21 دقيقة

لا تراجع ولا استسلام.. فايلر يصر على ضم "القاطرة"

منذ حوالي 5 ساعات

الصحة: تسجيل 110 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. وإجمالي الوفيات يتجاوز الـ 100

منذ ساعتين و 19 دقيقة

الزمالك يُقدم صفقة على طبق من ذهب إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

دواء آمن 100%.. طبيب مصري يكتشف علاجا لـ فيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يحذر المواطنين من كارثة بسبب كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

صفقة مفاجئة على رادار ريال مدريد

منذ نصف ساعة

يوفنتوس يحدد سعر بيع رونالدو لريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

بشرى سارة من وزارة الصحة عن علاج فيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:07 م

الصحة: تسجيل 110 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. وإجمالي الوفيات يتجاوز الـ 100

عاجل.. رئيس الوزراء يحذر المواطنين من كارثة بسبب كورونا

01:34 م

مصادر تكشف لـ"الفجر" موقف الحكومة من تمديد حظر التجول

11:41 ص

محمود الخطيب يتخذ قرارًا تاريخيًا

08:05 م

الزمالك يُقدم صفقة على طبق من ذهب إلى الأهلي

05:45 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر