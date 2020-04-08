آخرها "اقتطاع جزء من الرواتب".. 6 مبادرات مصرية لمواجهة الأزمات عبر العصور

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اجتماع الحكومة الأسبوعي، اليوم الأربعاء، معلنا اقتطاع 20%‎ من راتبه ورواتب الوزراء لمدة 3 أشهر، لدعم العمالة غير المنتظمة، كما تقدم مدبولي بالشكر للقائد العام للقوات المسلحة على التجهيزات الخاصة بمواجهة كورونا.

وكشف، عن أن هناك لجنة للتعامل مع ملف العمالة غير المنتظمة المتضررة، بناء على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أن الحكومة ستعلن عن آلية صرف المنحة التي قررها رئيس الجمهورية للمستحقين من هذه العمالة، وتستعرض " الفجر " 6 مبادرات مصرية في الأزمات:





1- جمعية القرش

دخلت مصر في القرن الماضي، حالة من الكساد الاقتصادي، وانخفض سعر القطن بعد أن انخفض الطلب عليه من الدول الغربية، وأُغلقت مصانع الطرابيش التي أنشأها محمد علي، واشترى المصريون خلال فترة "الكساد الكبير" الطرابيش من الخارج.





وأطلق الكاتب أحمد حسين، مع صديقه الصحفي فتحي رضوان (طالبين بكلية الحقوق)، في 1931، "مبادرة القرش" لدعم الاقتصاد المصري، والتبرع من أجل مصر بقرش صاغ من كل فرد، على أساس أنه "يعيب المصريون أن يشتروا ملابسهم من الخارج»، ورفض حسين، التبعية الاقتصادية لبريطانيا.





وأنشأ حسين، مبادرة "جمعية القرش"، وكان شعار المبادرة "تعاون وتضامن في سبيل الاستقلال الاقتصادي"، وحظي مشروع القرش بدعم حكومي كبير، وقدمت له حكومة إسماعيل صدقي باشا جميع الدعم، رفض حزب الوفد المشروع لانه «فكرته تنحرف بالشباب عن قضايا مصر الكبرى، " الاستقلال التام".





وشارك في المبادرة الآلاف من المواطنين، كبار رجال الدولة، والفرق العسكرية والطلبة، ووصل حصيلة التبرع في العام الأول 17 ألف جنيه، ثم 13 ألف جنيه في العام الثاني، وكان مبلغا كبير، مولت المبادرة تأسيس مصنع للطرابيش في العباسية، وأنتجت الطرابيش المصرية بطابع مختلف، وباللون الأخضر، لون علم مصر وقتها.





2- إنشاء جامعة القاهرة

أراد مصطفى كامل تأسيس جامعة أهلية في مصر، بدأ بالتبرع بمبلغ 500 جنيه لإنشاء الجامعة، ونشر فكرته في جريدة «المؤيد» بتأييد من الشيخ علي يوسف.





وتبرعت الأميرة فاطمة ابنة الخديو إسماعيل بـ6 أفدنة للمساهمة في تدشين مبنى الجامعة، وأسس"كامل" لجنة لتلقي التبرعات، وساهمت التبرعات في تدشين أول الجامعة الأهلية عام 1908 "جامعة القاهرة".





3- أسبوع التسليح

وأطلق عدد من الفنانين منهم تحية كاريوكا، أسبوع «أسبوع التسليح»، في عام 1955، بعد قرار جمال عبدالناصر كسر احتكار السلاح والتحول إلى المعسكر الشرقي لتسليح الجيش.





وتوجه عبدالناصر بالشكر للفنانة تحية كاريوكا، "إنتي بألف رجل يا تحية"، فردت كاريوكا "كل ده من خير مصر يا ريس"، وكانت الحملة صندوق كبير تحمله سيارة نقل، بمصاحبة أحد الفنانين المتطوعين، يطوفون به المناطق والأحياء لجمع التبرعات من أجل الجيش.





4- دعم المجهود الحربي

وأُطلقت مصر حملة التبرعات، بعد نكسة 1967، لإعادة تسليح الجيش المصري، ولاقت الحملة ترحيب ورواج كبيرًا، وشارك فيها عدد من كبار رجال الدولة، والمثقفين والفنانين، وعلى رأسهم سيدة الغناء العربي.





وتبرعت "أم كلثوم"، بمجوهراتها الشخصية، وأجر حفلاتها لصالح الجيش، إضافة إلى 212 ألف جنيه إسترليني من حفل بباريس، و100 ألف دينار من حفل لها بالكويت، وغيرها، وصلت حصيلة الحملة إلى الملايين.





5- الصحوة الكبرى

وأطلق الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، عام 1985، حملة «الصحوة الكبرى» دعا المصريين إلى التبرع من أجل سداد ديون مصر الخارجية، وشارك بها ملايين المصريين.





وفتحت الحكومة عدد من الحسابات البنكية وشارك في الحملة العديد من المؤسسات الحكومية، وجمع الحملة أموال من التلاميذ، وحصلت الحكومة على مبالغ إضافية فوق تذاكر القطارات، وانتهت الحملة بدون معرفة مصير التبرعات.





6- تحيا مصر

وتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في 2014، إلى البنك اﻷهلي المصري فرع مصر الجديدة لتقديم تبرع شخصي للصندوق تحيا مصر، كشفت مؤسسة الرئاسة عن مبادرة الرئيس للتبرع للصندوق.





وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن تنازله عن نصف دخله الشهري بشكل دوري لصالح الصندوق لدعم الاقتصاد المصري لتجاوز الأزمات، وتنازله عن نصف ثروته بما يشمل ما ورثه عن والده.



