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"حساب المواطن" يعلن تعليق تسجيل المستفيدين الجدد

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 09:40 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
أعلن برنامج حساب المواطن، مساء الأربعاء، تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق.

وأوضح البرنامج أن إجمالي مخصصات الدعم المقدمة من البرنامج منذ انطلاقته حتى الدفعة الأخيرة بلغت أكثر من 68.8 مليار ريال، بينما يستفيد من البرنامج حاليًا أكثر من 12.7 مليون مستفيد من إجمالي المسجلين والبالغ عددهم حوالي 15 مليون شخص.

وتضمنت التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم عبر برنامج حساب المواطن بعد تاريخ صرف الدعم للدورة ( 28 ) من شهر مارس لعام 2020م، ويشمل ذلك من تقدم قبل ذلك التاريخ ولم يستكمل إجراءات التسجيل أو من لم تتم دراسة أهليته، ويستثنى من ذلك إضافة تابعين للمستفيدين الحاليين حتى تتم مراجعة الضوابط مستقبلاً.

وأشار البرنامج بأنه سيتم ضم وتسجيل جميع الحالات المسجلة وتم دراسة أهليتها حتى دفعة شهر مارس، فيما كان التسجيل متاح في البرنامج منذ انطلاقة في ديسمبر 2017 حتى مارس 2020م، مما أتاح المجال للمواطنين التسجيل والاستفادة من خدمات برنامج حساب المواطن.

وتضمنت التعديلات إلزام الأفراد المستقلين بإضافة ما يثبت استقلالية المسكن لكل فرد تبلغ سنه ثمانية عشر عاماً أو أكثر، كون دعم الأسرة هدف من أهداف البرنامج، وكذلك كون الأسرة تشترك في استهلاك الطاقة، حيث اتضح أن هناك فئات معينة من الأفراد المسجلين كمستقلين لا يستوفون معايير الاستحقاق لأنهم يسكنون مع أسرهم.

وطالب البرنامج المستفيد المستقل برفع أحد الإثباتات التالية ( عقد إيجار موحد من منصة إيجار – صك ملكية السكن – مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية ) كشرط أساسي لضمان استمرارية الدعم، فيما أُعطي الأفراد المستقلين مهلة مدة شهرين لتعديل وإضافة المستندات المطلوبة لضمان استمرارية الحصول على الدعم.

كما تضمنت تعديل الضوابط على أن يكون هناك حد أعلى للاستحقاق بحيث يتم احتساب الاستحقاق الفعلي لكل متقدم بمقدار متغير، على ألا يتجاوز مخصص الدعم في الدورة 28 من شهر مارس 2020م ( بنزين91: 1.55 ريال /لتر، وتعرفة الكهرباء 0.18 هللة/ كيلو واط )، وجاء هذا التعديل بهدف ضمان توجيه المنافع الحكومية ليركز البرنامج في دعمه على الفئات الأكثر استحقاقًا ورفع كفاءة الدعم بالشكل الذي يؤدي إلى تشجيع الاستهلاك الرشيد.

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حساب المواطن تعليق تسجيل المستفيدين الجدد الاجمالي

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