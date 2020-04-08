Advertisements
تعرف على مواهب جديدة يقدمها بيكهام في الحجر المنزلي
الأربعاء 08/أبريل/2020 - 09:38 م
الفجر الرياضي
شارك ديفيد بيكهام نجم المنتخب الإنجليزي ونادي ريال مدريد ومانشستر يوناتيد السابق، متابعيه، بالأوقات التي يقضيها داخل منزله في فترة العزل الصحي المنزلى التي يعشيها حالياً بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
ونشر بيكهام مجموعة صور له عبر حسابه الشخصي عبر "إنستجرام" وهو يخوض تجربة الطهى في المنزل، وكانت أول إنتاجه "كيكة بالشكولاتة"، وبيتزا بالخضروات وأخرى بالنوتيلا.
ولعب اسطورة الكرة العالمية في العديد من أندية أوروبا كانت على رأسها ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي وكانت أبرز فتراته التي قضاها داخل جدران مانشستر يوناتيد.