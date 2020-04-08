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إيطاليا تعلن تسجيل 50% من المتعافين بكورونا منذ بداية حالة الطوارئ

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 09:46 م
بوابة الفجر
وكالات
أعلنت السلطات الصحية الإيطالية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل رقم قياسي في عدد المتعافين من عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في البلاد.

وقال رئيس هيئة الدفاع المدني، أنجيلو بوريلي، خلال مؤتمر صحفي يومي للإحاطة حول تطورات الوضع الصحي في البلاد: "في الأيام الـ10 الماضية، سجلنا 50% من المتعافين منذ بداية حالة الطوارئ".

وذكر بوريلي أن هناك 542 حالة وفاة في الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد العام إلى 17669 حالة في جميع أنحاء البلاد.

واستدرك القول: "مع ذلك، فإن عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء يتزايد أيضا، ومع تعافي 2099 شخصا في يوم واحد أصبح مجموعهم 26491. وبالتالي تم تسجيل رقم قياسي جديد اليوم".

كما أضاف أنه "يستمر تراجع عدد الأشخاص الذين يدخلون إلى المستشفى"، موضحا: "هذا العدد انخفض اليوم الى أقل من 233 لتصل الحصيلة الإجمالية إلى نقطة 28485".

وأشار المسؤول الحكومي الى أن "الوضع يتحسن أيضا فيما يتعلق بمرضى وحدات العناية المركزة"، مبينا: "هناك اليوم 3693، وهذا أقل بـ99 مما كان أمس، وهذا التوجه يستمر لليوم الخامس على التوالي".

وتعتبر إيطاليا الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الوفيات بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، والثالثة من حيث حصيلة الإصابات بالمرض بـ139422.

وسبق أن أعلنت إيطاليا عن تسجيل أول حالات شفاء بين المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" عن طريق استخدام بلازما دم محملة بالأجسام المضادة لأشخاص تعافوا من

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