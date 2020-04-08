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صفقة مفاجئة على رادار ريال مدريد

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 09:56 م
ريال مدريد
ريال مدريد
أحمد عصام

يرغب مسئولو نادي ريال مدريد في التعاقد مع نجم نادي فالنسيا خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد مع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

ووفقا لتقارير إسبانية حسب صحيفة الماركا، فإن ريال مدريد سيصارع نادي برشلونة على فيران توريس موهبة فالنسيا للظفر بخدمات صاحب الـ20 عاما.

وسوف يضطر نادي فالنسيا لبيع توريس هذا الصيف، خاصة وأن عقده سينتهي مع النادي في صيف موسم 2021.

ووضع نادي فالنسيا شرطا جزائيا في عقد فيران توريس تبلغ قيمته 100 مليون يورو بعد المستويات الكبيرة التي قدمها مع الفريق في الموسم الجاري.

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