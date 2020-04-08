Advertisements

صدمة قوية للأهلي بشأن ضم الصفقة الذهبية

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 09:57 م
الأهلي
الأهلي
حسام مجدي
تلقى النادي الأهلي صدمة قوية بشأن التعاقد مع واحد من نجوم نادي مازيمبي الكونغولي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأظهر الأهلي اهتمام كبير بالتعاقد مع الكونغولي جاكسون موليكا مهاجم نادي مازيمبي في الصيف القادم لتدعيم خط الوسط في الفريق.

ولكن لم يدخل الأهلي حتى الآن في مفاوضات رسمية مع اللاعب أو وكيل أعماله بشأن التعاقد معه في الصيف ولكن كان هناك عرض عن طريق بعض الوسطاء.

وتلقى الأهلي صدمة قوية في الساعات القليلة الماضية حيث أكد اللاعب أنه لا يرغب في اللعب في أي دوري من الدوريات العربية بل يفضل الاحتراف في الخارج.

وسيبحث الأهلي في الفترة القادمة عن مهاجم أجنبي أخر قوي ليضمه في سوق الصيف القادم لتدعيم مركز الهجوم في الفريق.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مازيمبي انتقالات صيفية الأهلي اخبار الاهلي ألفجر

أخبار تهمك

عاجل.. رئيس الوزراء يحذر المواطنين من كارثة بسبب كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

تفاصيل إصابة ممرض بفيروس كورونا في معهد القلب.. و16 حالة مخالطة

منذ حوالي 7 ساعات

دواء آمن 100%.. طبيب مصري يكتشف علاجا لـ فيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

صدمة قوية للأهلي بشأن ضم الصفقة الذهبية

منذ نصف ساعة

لعزلها بسبب كورونا.. 5 معلومات عن قرية المعتمدية في الجيزة

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يفاجيء الجميع بشأن ضم حسام عاشور

منذ حوالي 3 ساعات

بشرى سارة من وزارة الصحة عن علاج فيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

صفقة مفاجئة على رادار ريال مدريد

منذ نصف ساعة

مصادر تكشف لـ"الفجر" موقف الحكومة من تمديد حظر التجول

منذ حوالي 11 ساعة

لا تراجع ولا استسلام.. فايلر يصر على ضم "القاطرة"

منذ حوالي 5 ساعات

"الوزراء": مواعيد جديدة للحظر في شهر رمضان

منذ ساعتين و 40 دقيقة

الزمالك يُقدم صفقة على طبق من ذهب إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

يوفنتوس يحدد سعر بيع رونالدو لريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

محمود الخطيب يتخذ قرارًا تاريخيًا

منذ ساعتين و 21 دقيقة

أخيرا.. ترامب يكشف عن أدوية جديدة لفيروس كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

الصحة: تسجيل 110 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. وإجمالي الوفيات يتجاوز الـ 100

منذ ساعتين و 18 دقيقة

موضوعات متعلقة

مازيمبي يحدد سعر مهاجمه للنادي الأهلي

مازيمبي يحدد سعر رحيل نجم الفريق للأهلي

وكيل جاكسون موليكا يُعلق على انتقال اللاعب إلى الأهلي

بالتفاصيل.. الأهلي ينهي صفقة مهاجم مازيمبي ويؤجل الإعلان الرسمي

موليكا يخرج وتشونجا يعود.. الأهلي يراقب مهاجم أورلاندو

3 بدائل محتملة للمغربي وليد أزارو في الأهلي

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:07 م

الصحة: تسجيل 110 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. وإجمالي الوفيات يتجاوز الـ 100

عاجل.. رئيس الوزراء يحذر المواطنين من كارثة بسبب كورونا

01:34 م

مصادر تكشف لـ"الفجر" موقف الحكومة من تمديد حظر التجول

11:41 ص

محمود الخطيب يتخذ قرارًا تاريخيًا

08:05 م

الزمالك يُقدم صفقة على طبق من ذهب إلى الأهلي

05:45 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر