صدمة قوية للأهلي بشأن ضم الصفقة الذهبية

تلقى النادي الأهلي صدمة قوية بشأن التعاقد مع واحد من نجوم نادي مازيمبي الكونغولي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وأظهر الأهلي اهتمام كبير بالتعاقد مع الكونغولي جاكسون موليكا مهاجم نادي مازيمبي في الصيف القادم لتدعيم خط الوسط في الفريق.





ولكن لم يدخل الأهلي حتى الآن في مفاوضات رسمية مع اللاعب أو وكيل أعماله بشأن التعاقد معه في الصيف ولكن كان هناك عرض عن طريق بعض الوسطاء.





وتلقى الأهلي صدمة قوية في الساعات القليلة الماضية حيث أكد اللاعب أنه لا يرغب في اللعب في أي دوري من الدوريات العربية بل يفضل الاحتراف في الخارج.





وسيبحث الأهلي في الفترة القادمة عن مهاجم أجنبي أخر قوي ليضمه في سوق الصيف القادم لتدعيم مركز الهجوم في الفريق.







