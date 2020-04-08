إياد مصار ضيف عمرو الليثي ببرنامج "واحد من الناس"

في حلقة فنية مساء السبت المقبل من برنامج "واحد من الناس" على قناة النهار،

في التاسعة والنصف



ولأول مرة نكشف عن حكايات لايعرفها أحد ومواقف صعبة عاشها في حياتة الخاصة وخلف كواليس أعمالة الفنية.



كما يحكي عن الجانب الرومانسي والعاطفي في شخصيته، ونتعرف على حكايته الغريبة مع الفنان الراحل شكوكو حلقة المفاجآت والاعترافات من "واحد من الناس".

يستضيف الدكتور عمرو الليثي، النجم إياد نصار،ويفتح خزانة الأسرار الشخصية.