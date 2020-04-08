من الـ6:30 صباحًا.. تعرف على مواعيد عمل "أتوبيسات" النقل العام بعد مد حظر التجوال

قرر مجلس وزراء مصر، اليوم الأربعاء، الموافق الـ8 من أبريل 2020، مد حظر التجوال في مصر لمدة أسبوعين إضافيين، بدءًا من اليوم، وحتى الـ23 من أبريل الجاري.





قرار مد الحظر





وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن قرار مد الحظر الغرض منه الحفاظ على سلامة المواطنين، والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





مد الحظر وتقليص ساعاته





وأوضح مدبولي، أنه تم مد الحظر مع تقليص عدد ساعاته، حيث يبدأ من اليوم في تمام الـ8 مساءً بدلًا من الـ7، ويستمر حتى الـ6 صباح اليوم التالي، والغرض من التقليص، هو الحد من الازدحام.





عمل النقل العام خلال مد الحظر





ومن جانبه، قررت هيئة النقل العام بالقاهرة، برئاسة اللواء رزق علي، تعديل مواعيد عمل أتوبيسات الهيئة للتماشى مع التعديل الجديد في مواعيد حظر التجوال، التي أقرها الوزراء اليوم.





موعد بدء الخدمة خلال مد الحظر





وتنطلق أتوبيسات هيئة النقل العام على جميع الخطوط منذ الـ6:30 صباحًا وتستمر إلى الـ7 مساءً يوميًا، قبل ساعة من بداية الحظر حتى تتمكن من العودة للجراجات، حسبما أكد رئيس الهيئة.





مد الحظر وإصابات كورونا





وأعنت الصحة المصرية تسجيل 110 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" إلى جانب 9 حالات وفاة، وذلك عقب إعلان مد الحظر من قبل مجلس الوزراء.



