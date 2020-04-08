الأخوة الأعداء.. صفقة تبادلية تاريخية بين يوفنتوس وميلان

فجرت تقارير صحفية إيطالية، مفاجأة مدوية، بعدما أشارت إلى إمكانية عقد صفقة تبادلية كبرى بين فريقا يوفنتوس واي سي ميلان الصيف المقبل.





وأوضحت التقارير، أن البيانكونيري يسعى لعكل صفقة تبادلية مع ميلان، للتعاقد مع الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما.

وذكرت شبكة "سبورت ميدياست" الإيطالية، أن السيدة العجوز يعمل على نقل فيديريكو برنارديسكي إلى الكيلان، مقابل ضم دوناروما حارس الروسونيري.

وتابعت الشبكة الإيطالية، أن عملاقا الكالتشيو كان وقد خططا لعقد صفقة تبادلية في الميركاتو الشتوي الأخير ينتقل خلالها برنارديسكي إلى ميلان، ولوكاس باكيتا إلى اليوفي، ولكنها فشلت.

وأكملت الشبكة، ان برنارديسكي لم تعد لديه حظوظ في تورينو مع مدرب الفريق ساري، بعد أن فشل اللاعب في إقناع مدربه بأكثر من مركز.

وينتهي عقد الحارس الشاب دوناروما مع ميلان صيف 2021، ولم يتوصل الطرفان إلى اتفاق بشأن التجديد حتى الآن.