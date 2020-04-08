"المالكي" يعلن وقف إطلاق نار شامل في اليمن لمدة أسبوعين قابلة للتمديد









وقال "المالكي": "إن قيادة القوات المشتركة للتحالف وبناءً على إعلانها السابق بتأييد ودعم قرارات الحكومة اليمنية في قبولها لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة؛ لوقف إطلاق النار في اليمن لمواجهة تبعات انتشار فيروس كورونا (19-COVID) ودعوة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن جريفيث لوقف إطلاق النار وخفض التصعيد، واتخاذ خطوات عملية لبناء الثقة بين الطرفين في الجانب الإنساني والاقتصادي، ولجدية ورغبة التحالف في تهيئة الظروف المناسبة لعقد وإنجاح جهد المبعوث الأممي لليمن وللتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق والعمل على مواجهة جائحة كورونا ومنعه من الانتشار، فإن التحالف يعلن وقف إطلاق نار شامل في اليمن لمدة أسبوعين اعتبارًا من يوم الخميس، سعت (1200) بالتوقيت المحلي قابلة للتمديد بهدف تهيئة الظروف الملائمة لتنفيذ دعوة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن لعقد اجتماع بين الحكومة الشرعية والحوثيين، وفريق عسكري من التحالف تحت إشراف المبعوث الأممي؛ لبحث مقترحاته بشأن خطوات وآليات تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل دائم في اليمن، وخطوات بناء الثقة الإنسانية والاقتصادية، واستئناف العملية السياسية بين الأطراف اليمنية للوصول إلى مشاورات بين الأشقاء اليمنيين؛ للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن".

وأشار "المالكي"، إلى أن وقف اطلاق النار يهدف لتهيئة الظروف لتنفيذ دعوة مبعوث الأمم المتحدة لليمن لعقد اجتماع بين الحكومة الشرعية والحوثيين