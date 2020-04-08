Advertisements

"المالكي" يعلن وقف إطلاق نار شامل في اليمن لمدة أسبوعين قابلة للتمديد

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 09:58 م
تركي المالكي
تركي المالكي
وكالات
أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، (تحالف دعم الشرعية في اليمن)، العقيد الركن تركي المالكي، وقف إطلاق نار شامل في اليمن لمدة أسبوعين اعتبارًا من يوم الخميس، قابلة للتمديد.

وأشار "المالكي"، إلى أن وقف اطلاق النار يهدف لتهيئة الظروف لتنفيذ دعوة مبعوث الأمم المتحدة لليمن لعقد اجتماع بين الحكومة الشرعية والحوثيين


وقال "المالكي": "إن قيادة القوات المشتركة للتحالف وبناءً على إعلانها السابق بتأييد ودعم قرارات الحكومة اليمنية في قبولها لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة؛ لوقف إطلاق النار في اليمن لمواجهة تبعات انتشار فيروس كورونا (19-COVID) ودعوة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن جريفيث لوقف إطلاق النار وخفض التصعيد، واتخاذ خطوات عملية لبناء الثقة بين الطرفين في الجانب الإنساني والاقتصادي، ولجدية ورغبة التحالف في تهيئة الظروف المناسبة لعقد وإنجاح جهد المبعوث الأممي لليمن وللتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق والعمل على مواجهة جائحة كورونا ومنعه من الانتشار، فإن التحالف يعلن وقف إطلاق نار شامل في اليمن لمدة أسبوعين اعتبارًا من يوم الخميس، سعت (1200) بالتوقيت المحلي قابلة للتمديد بهدف تهيئة الظروف الملائمة لتنفيذ دعوة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن لعقد اجتماع بين الحكومة الشرعية والحوثيين، وفريق عسكري من التحالف تحت إشراف المبعوث الأممي؛ لبحث مقترحاته بشأن خطوات وآليات تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل دائم في اليمن، وخطوات بناء الثقة الإنسانية والاقتصادية، واستئناف العملية السياسية بين الأطراف اليمنية للوصول إلى مشاورات بين الأشقاء اليمنيين؛ للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وقف تركي المالكي اليمن الفيروس كورونا التحالف اطلاق النار اجتماع الحكومه

أخبار تهمك

الزمالك يفاجيء الجميع بشأن ضم حسام عاشور

منذ حوالي 3 ساعات

صدمة قوية للأهلي بشأن ضم الصفقة الذهبية

منذ نصف ساعة

لعزلها بسبب كورونا.. 5 معلومات عن قرية المعتمدية في الجيزة

منذ حوالي 12 ساعة

صفقة مفاجئة على رادار ريال مدريد

منذ نصف ساعة

بشرى سارة من وزارة الصحة عن علاج فيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

"الوزراء": مواعيد جديدة للحظر في شهر رمضان

منذ ساعتين و 42 دقيقة

يوفنتوس يحدد سعر بيع رونالدو لريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

الصحة: تسجيل 110 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. وإجمالي الوفيات يتجاوز الـ 100

منذ ساعتين و 20 دقيقة

محمود الخطيب يتخذ قرارًا تاريخيًا

منذ ساعتين و 23 دقيقة

تفاصيل إصابة ممرض بفيروس كورونا في معهد القلب.. و16 حالة مخالطة

منذ حوالي 7 ساعات

دواء آمن 100%.. طبيب مصري يكتشف علاجا لـ فيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

مصادر تكشف لـ"الفجر" موقف الحكومة من تمديد حظر التجول

منذ حوالي 11 ساعة

أخيرا.. ترامب يكشف عن أدوية جديدة لفيروس كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

لا تراجع ولا استسلام.. فايلر يصر على ضم "القاطرة"

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يُقدم صفقة على طبق من ذهب إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يحذر المواطنين من كارثة بسبب كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

مبعوث الأمم المتحدة لليمن: لدينا فرصة للتوصل إلى تسوية شاملة للأزمة

عاجل.. وفد الحوثيين فى محادثات اليمن بالسويد يعود لصنعاء

المبعوث الأممى لليمن: بعثة لمراقبة هدنة وقف إطلاق النار فى الحديدة

"دور التحالف العربي" الأبرز.. تعرف على تصريحات "خالد بن سلمان" بشأن اتفاقية السويد

"آل جابر" يؤكد دعم التحالف لقبول اليمن الدعوة الأممية وقف اطلاق النار

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:07 م

الصحة: تسجيل 110 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. وإجمالي الوفيات يتجاوز الـ 100

عاجل.. رئيس الوزراء يحذر المواطنين من كارثة بسبب كورونا

01:34 م

مصادر تكشف لـ"الفجر" موقف الحكومة من تمديد حظر التجول

11:41 ص

محمود الخطيب يتخذ قرارًا تاريخيًا

08:05 م

الزمالك يُقدم صفقة على طبق من ذهب إلى الأهلي

05:45 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر