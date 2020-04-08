أزارو يثير الجدل في الأهلي بفيديو جديد





أثار المغربي وليد أزارو نجم الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي، الجدل من جديد، بعدما قام بنشر فيديو لاستعادة ذكرياته مع النجم أحمد فتحي.

ونشر ازارو عبر حالته اليومية في صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور انستجرام، فيديو لهدف سجله من صناعة احمد فتحي بعد مهارة شديدة من فتحي وتمريرة رائعة سجلها المغربي.

وكان أحمد فتحي قد رفض تجديد عقده مع الأهلي، وأعلن رحيله عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري.

ويتواجد حاليا وليد أزارو في الاتفاق السعودي على سبيل الاعارة لمدة 6 أشهر، بداية من يناير الماضي، بعدما خرج من حسابات المدير الفني السويسري.