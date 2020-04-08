كارتيرون يطالب نجوم الزمالك بثلاثة أمور.. تعرف عليهم

قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، اعطاء تعليمات للاعبي الفريق الأبيض وتوجيهات بتدريبات جديدة للمحافظة على لياقتهم البدنية والفنية خلال الفترة الحالية التي يؤدي فيها اللاعبين تدريباتهم من المنزل.

قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، اعطاء تعليمات للاعبي الفريق الأبيض وتوجيهات بتدريبات جديدة للمحافظة على لياقتهم البدنية والفنية خلال الفترة الحالية التي يؤدي فيها اللاعبين تدريباتهم من المنزل.