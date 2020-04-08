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كارتيرون يطالب نجوم الزمالك بثلاثة أمور.. تعرف عليهم

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 10:21 م
كارتيرون
كارتيرون
الفجر الرياضي
قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، اعطاء تعليمات للاعبي الفريق الأبيض وتوجيهات بتدريبات جديدة للمحافظة على لياقتهم البدنية والفنية خلال الفترة الحالية التي يؤدي فيها اللاعبين تدريباتهم من المنزل.

وكانت أبرز التعليمات الجديدة كارتيرون:-

- زيادة المعدل البدني للاعبي الزمالك في تدريباتهم المنزلية.

- التدريب في إحدى الملاعب القريبة من المنازل بشرط ألا يختلط اي لاعب مع أي فرد.

- الاستعانة بأي صالة رياضية قريبة من بيت كل لاعب.


وتواصل الجهاز الفني مع الثلاثي فرجاني ساسي وأشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، بمتابعة حفاظهم على معدل اللياقة البدنية الخاص بكل لاعب.

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