أهم أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 8 إبريل 2020

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الأربعاء 8 أبريل 2020 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها وجود صراع أوروبي شرس من أندية بايرن ميونخ ويوفنتوس وتشيلسي وآرسنال وتوتنهام وباريس سان جيرمان على ضم المغربي أشرف حكيمي نجم ريال مدريد والمعار إلى بروسيا دورتموند الألماني. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :





- صراع أوروبي شرس على نجم الملكي المعار إلى دورتموند

كشفت وسائل إعلام عالمية عن وجود رغبة عند العديد من أندية أوروبا في التعاقد المغربي أشرف حكيمي نجم ريال مدريد الإسباني المعار إلى بوروسيا دورتموند.

وأفادت شبكة بي إن سبورتس العالمية بأن الموسم الرائع الذي قدمه النحم المغربي مع بروسيا دورتموند جذب إليه أنظار عدة أندية أوروبية كبيرة والتي تحاول الفوز بخدماته.

وأكدت الشبكة العالمية أنه بالإضافة إلى بروسيا دورتموند الألماني فإن أندية بايرن ميونخ الألماني ويوفنتوس الإيطالي وتشيلسي وآرسنال وتوتنهام الإنجليزيين وباريس سان جيرمان الفرنسي ترغب في التعاقد مع جوهرة ريال مدريد.

وأوضحت الشبكة العالمية أن الشيء الأقرب حتى هذه اللحظة هو عودة النجم المغربي إلى ريال مدريد وإعتماد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للملكي عليه في الموسم المقبل.





- ريال مدريد يعرض اقتراحين بشأن تخفيض رواتب لاعبيه بسبب فيروس كورونا

ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن ريال مدريد يفاوض نجوم الفريق بشأن تخفيض رواتبهم بأكثر من طريقة وذلك وفقًا للأحداث الحالية والتي من المتوقع أن تحدث في بطولة الدوري الإسباني.

وأفادت إذاعة كادينا سير الإسبانية بأن مسئولي ريال مدريد طرحوا اقتراحين لتخفيض الأجور وأنهم يتفاوضوا مع نجوم الفريق، الإقتراح الأول هو التخفيض بنسبة 12% في حال استئناف الدوري والثاني بنسبة 20% في حال إلغاء البطولات بحيث يصبح التخفيض الإجمالي بنسبة 32% في حالة إلغاء الموسم الكروي.

وأشارت الإذاعة الإسبانية إلى أنه على الرغم من أن ريال مدريد لم يكن يرغب في البداية في تخفيض أجور لاعبيه إلا أن النادي اضطر في النهاية إلى اتخاذ هذا السلوك خوفًا من أي أزمة اقتصادية.

وكشفت الإذاعة الإسبانية أن فريق كرة السلة وافق بالفعل على تخفيض الأجور وأنه يتم التفاوض في الوقت الحالي مع نجوم الفريق الأول علمًا بأن طاقم الفريق الأول لم يعترض على الأمر لكن المفاوضات مازالت مستمرة من أجل الوصول لاتفاق يناسب الجميع.





- جوهرة بورتو على رادار ريال مدريد

أفادت تقارير صحفية إسبانية برتغالية بأن ريال مدريد الإسباني يراقب الشاب فابيو سيلفا نجم هجوم بورتو البرتغالي والبالغ من العمر 17 عامًا فقط والذي يتوقع الكثيرون مستقبل باهر له في عالم كرة القدم.

وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية وفقًا لوسائل إعلام برتغالية أن ريال مدريد مستعد لدفع 50 مليون يورو من أجل سيلفا في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد ليس النادي الوحيد المهتم بضم سيلفا، حيث أنه أيضًا برشلونة وأتلتيكو مدريد الإسبانيين ويوفنتوس الإيطالي وليفربول الإنجليزي ترغب في ضم جوهرة بورتو ولكن ريال مدريد يبدو الأقرب للتعاقد معه.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن بورتو لا يرغب في التفاوض حول نجمه الشاب خاصة أنه جدد عقده مؤخرًا مع النادي حتى صيف عام 2022 مع وجود شرط جزائي في العقد تبلغ قيمته 125 مليون يورو.





- ريال مدريد يحسم مصيره بشأن نجمه المعار

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن ريال مدريد حسم قراره بشأن مستقبل نجم الفريق المغربي أشرف حكيمي والمعار إلى بروسيا دورتموند منذ موسمين والذي ستنتهي فترة إعارته في نهاية الموسم الحالي.

وأفادت صحيفة توتو سبورت الإيطالية بأن الإسباني فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد حسم بالفعل قراره بشأن حكيمي وأنه سبكون ضمن تشكيل الفريق الأول في الموسم المقبل من أجل منافسة داني كارفخال نجم دفاع الملكي.

وأكدت الصحيفة الإيطالية أن فلورنتينو بيريز جهّز عقدًا لمدة 5 مواسم للنجم المغربي البالغ من العمر 21 عامًا على الرغم من أن أشرف حكيمي يمتلك عقداً مع الملكي يمتد حتى صيف 2022.

وألمحت الصحيفة الإيطالية أن نية فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد هي بيع الإسباني الشاب ألفارو أودريوزولا الذي يلعب معارًا في بايرن ميونخ الألماني منذ يناير الماضي.





- نجم ريال مدريد يعلق على تخفيض أجور اللاعبين بسبب فيروس كورونا

علق الألماني توني كروس نجم ريال مدريد الإسباني على رغبة الأندية في تخفيض أجور اللاعبين بسب تفشي فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد وأشار إلى أنه يجب منح اللاعبين رواتبهم كاملة وترك الحرية لهم من أجل صرفها على الأعمال الخيرية والأماكن التي تستحق الدعم.

وقال كروس في تصريحات لبرنامج SWR Sport العالمي:" قطع الأجور يُشبه الهِبة المهدرة، أنا أؤيد دفع رواتب اللاعبين كاملة وأن يُترك لهم حرية اتخاذ القرار بطريقة صرفها على الأعمال الخيرية وعلى الأماكن التي تستحق الدعم".

وأضاف:" العديد من الأندية تعاني حاليًا بسبب غياب الخطط عندها وذلك من أجل تعويض الخسائر الناتجة عن التوقف وعدم معرفة إلى متى ستستمر هذه الأزمة".

واختتم كروس تصريحاته قائلاً:"إذا تم إستئناف النشاط الرياضي مرة أخرى في شهر مايو فسيتم بالتأكيد إيجاد الحلول لكن إذا استمرت الأزمة حتى الشتاء فهذا سيغير كرة القدم التي نعرفها".





- باريس سان جيرمان يحاول تحصين نجمه من ريال مدريد

باتت أخبار النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، مسيطرة بشكل كبير على أروقة النادي الباريسي، خلال الفترة الحالية.

وظهرت تقارير صحفية إسبانية تفيد بأن ريال مدريد سيجدد طلبه للحصول على خدمات اللاعب في المستقبل، سواء المزسم الجاري أو الموسم الذي يليه.

ومن المعروف أن عقد مبابي مع باريس سان جيرمان ينتهي في صيف عام 2022، ومن ثم يأمل النادي العاصمي في توقيع عقد طويل الأمد مع اللاعب صاحب الـ21 عاماً.

ووفق ما ورد عن شبكة " le 10 sports " الفرنسية اليوم، فإن باريس سان جيرمان يخطط للإبقاء على اللاعب في ملعب حديقة الأمراء حتى صيف 2025.

وأضافت الشبكة، أن إدارة الفريق ستعرض تمديد عقد اللاعب، مع رفع أجره السنوي مع الفريق للضعف، وذلك لإغرائه بالبقاء مع الفريق.

ونوهت الشبكة، أن راتب مبابي مع باريس سان جيرمان يقارب 20 مليون يورو سنوياً، ويعد صاحب أغلى قيمة سوقية بين لاعبي العالم حالياً، حيث يبلغ سعره 200 مليون يورو، وفق شبكة ترانسفير ماركت.

وأكدت الشبكة، أن تقارير صحفية فرنسية عديدة قد أفادت بأن الفريق قد يوافق على رحيل نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا لبرشلونة من أجل توفير الأموال اللازمة لعقد مبابي الجديد.

ويسير باريس سان جيرمان عكس التيار الذي تسلكه جميع الأندية الأوروبية حالياً، والتي تقوم بتخفيض رواتب نجومها، بسبب الازمة المالية التي تسبب فيها فيروس كورونا.





- كاسياس يلمح بالعودة إلى ريال مدريد

قال الحارس الدولي الإسياني السابق إيكر كاسياس إنه يتمنى العودة إلى ناديه السابق ريال مدريد والذي قضى بين جدرانه 25عام.

وأضاف كاسياس بأن ليس مهتما بالمنصب الذي سيتواجد فيه عند العودة لناديه سواء كان في الجهاز الفني للفريق الملكي أو منصب الرئيس.

وتابع كاسياس بأنه يدعم الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني الحالي لريال مدريد بعدما نجح في تحقيق 3 ألقاب لبطولة دوري أبطال أوروبا مع الفريق وهو ما يجعل طموحات الفريق أكبر مما سبق.





- نجم جديد يدخل دائرة اهتمام ريال مدريد لضمه في الصيف

كشفت تقارير صحفية اليوم الأربعاء أن ريال مدريد يدرس خطوة صيفية لمهاجم فريق رينجرز الاسكتلندي إيانيس هاجي خلال الانتقالات السيفية المقبلة.

انضم اللاعب إيانيس هاجي صاحب الـ 21 عامًا إلى فريق ستيفن جيرارد على سبيل الإعارة من جينك في يناير وساهم بثلاثة أهداف في 12 مباراة مع فريق رينجرز في جميع المسابقات.

ويزعم أن فريق رينجرز لديه خيار التوقيع مع النجم الرومانيي الدولي على صفقة دائمة هذا الصيف.

ووفقًا لتقارير في إسبانيا ،أن ريال مدريد يفكر في ضم للمهاجم إيانيس هاجي في نهاية موسم 2019-2020.

كما ادعى وكيل اللاعب مؤخرًا أن كلا من مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبر استفسرا عن إيانيس هاجي.

يذكر أن لعب والد إيانيس جورجي هاجي مع ريال مدريد بين عامي 1990 و 1992 ، ولعب لبرشلونة أيضًا قبل إنهاء مسيرته المهنية في جالاطا سراي التركي.



