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انسحاب "بيرني" من الانتخابات يعزز مكاسب البورصة الأمريكية بالختام

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 10:24 م
البورصة الأمريكية
البورصة الأمريكية

عزز انسحاب بيرني ساندرز من سباق الانتخابات على الرئاسة، من مكاسب البورصة الأمريكية بالختام اليوم الأربعاء، ليصعد "داو جونز" الصناعي بنحو 780 نقطة.

وبلغ عدد حالات الإصابة بفيروس  كورونا "كوفيد-19" في الولايات المتحدة حوالي 400 ألف حالة، مع وفاة ما يقرب من 13 ألف شخصاً. 

وينتظر المستثمرون تطورات فيروس كورونا في آمال انخفاض معدل الإصابات الجديدة بالفيروس في بعض المناطق الأكثر تضرراً في البلاد.

ومن ناحية أخرى، أعلن الديمقراطي "بيرني ساندرز" انسحابه من سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية في نوفمبر المقبل، مما قلق المخاوف السياسية لدى المستثمرين الذين يخشون أن ترتفع الضرائب في ظل رئاسته.

وكشفت بيانات تراجع إجمالي حجم طلبات الرهن العقاري في الولايات المتحدة بنحو 18 بالمائة خلال الأسبوع الماضي، مع ارتفاع التكاليف.

وعند الختام، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 3.4 بالمائة إلى 23433 نقطة، ليربح 779.7 نقطة.

كما زاد "ستاندرد آند بورز" بنسبة 3.4 بالمائة إلى مستوى 2749 نقطة، وصعد "ناسداك"بنحو 2.6 بالمائة ليصل إلى 8090 نقطة.

وارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء العملة الخضراء أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.3 بالمائة ليصل إلى 100.187.

أعلن السناتور "بيرني ساندرز" انسحابه من سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وخسر "ساندرز" الانتخابات التمهيدية للمرشحين الديمقراطيين لصالح "جو بايدن" كما توقفت حملته عدة أسابيع بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال الديمقراطي "ساندرز" في بث مباشر، اليوم الأربعاء، إن الطريق إلى الفوز بترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة "يكاد يكون مستحيلاً"، مضيفًا أنه لا يريد بذل جهد في حملة محكوم عليها بالفشل مع انتشار فيروس كورونا.

وأضاف "ساندرز" أنه لم يتخذ القرار باستخفاف، واصفاً إياه بأنه "قرار صعب ومؤلم للغاية".

وتابع: "خلال الأسابيع القليلة الماضية، بالتشاور مع كبار الموظفين في الحملة، والعديد من مؤيدينا البارزين، بإجراء تقييم صادق لاحتمالات الفوز، إذا كنت أعتقد أن لدينا مسارًا عمليًا للترشيح، فسأواصل بالتأكيد الحملة، لكنه غير موجود".

وأصبح "جو بايدن" المرشح الديموقراطي الوحيد لمواجهة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في انتخابات 3 نوفمبر.

وخرجت البورصة الأمريكية من كبوتها في بداية التعاملات اليوم الأربعاء، بعد أن تعرضت لهبوط مفاجئ بنهاية تعاملات الأمس، وبلغ عدد حالات الإصابة بفيروس "كوفيد-19" في الولايات المتحدة حوالي 400 ألف حالة، مع وفاة ما يقرب من 13 ألف شخصاً . 

وينتظر المستثمرون تطورات فيروس كورونا في آمال انخفاض معدل الإصابات الجديدة بالفيروس في بعض المناطق الأكثر تضرراً في البلاد .
 

وكشفت بيانات تراجع إجمالي حجم طلبات الرهن العقاري في الولايات المتحدة بنحو 18 بالمائة خلال الأسبوع الماضي، كما ارتفعت التكاليف .

وبحلول الساعة 1:32 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 1.5 بالمائة إلى 22983.6 نقطة، وهو ما يعادل 329.7 نقطة .

كما زاد "ستاندرد آند بورز" بنسبة 1.3 بالمائة إلى مستوى 2694.4 نقطة، وصعد "ناسداك"بنحو 1.4 بالمائة ليصل إلى 7994.5 نقطة .

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