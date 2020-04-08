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حمدي الميرغني يطرح بوستر مسلسله الجديد "اتنين في الصندوق"

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 11:08 م
اتنين في الصندوق
اتنين في الصندوق
شيماء يونس
نشر الفنان حمدي الميرغني، عبر حسابه الشخصي بموقع  الصور والفيديوهات "إنستجرام"، البوستر الرسمي لمسلسله الدرامي الجديد "اتنين في الصندوق"، الذي يخوض به السباق الرمضاني2020، حيث جاءت العديد من التهاني والتعليقات من جمهوره ومتابعيه.

وجمعت الصورة التي نشرها حمدي، للبوستر الإعلاني للمسلسل، بعض من أبطال المسلسل منهم "  محمد أسامه  الشهير بأوس أوس، بيومي فؤاد، الفنان صلاح عبدالله، محمود البزاوي وإنتصار"  وعلق على الصورة قائلا:" بسم الله توكلنا على الله، انتظروا مسلسل "اتنين في الصندوق" في رمضان على MBC مصر، تأليف لؤي سيد، إنتاج شركة " E- prodcaers"عبدالله أبو الفتوح- محمد عبدالصمد، مدير تصوير مروان صابر، موسيقى تصويرية محمود طلعت، واخراج محمد مصطفى.

الجدير بالذكر أن المسلسل بطولة حمدي الميرغني، أوس أوس، حجاج عبد العظيم، نهى عابدين، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، انتصار، رحاب الجمل، هايدي رفعت، أحمد عبد الله محمود، تدور قصة العمل الفني حول إطار كوميدى حول فئة عمال النظافة، والمشاكل التي يتعرضون لها يوميًا.

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