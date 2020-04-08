الصحة السعودية تطالب زوار مخبز في جدة بعزل أنفسهم

طالبت وزارة الصحة السعودية، ممن زار مخبز بردري بجوار الدانوب فرع الخالدية لعزل نفسه فورا لمدة 14 يوما والتسجيل بتطبيق "تطمن" على الرابط: https://app.tetamn.com، بسبب تسجيل حالة مؤكدة بفيروس كورونا في نفس المكان.





وأشارت الوزارة إلى أنه في حال ظهرت على من زار المخبز حرارة أو كحة أو ضيق في التنفس فعليه الاتصال على 937.





ويذكر أن أعلنت وزارة الصحة السعودية، أن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المسجلة بتاريخ ٧ أبريل هو (٣٢٧) حالة وفقاً للتالي:

تم الإعلان عن ١٩٠ حالة ضمن المؤتمر الصحفي أمس؛ وهي الحالات المسجلة من بداية تاريخ ٧ أبريل إلى وقت المؤتمر.





تم الإعلان عن ١٣٧ حالة في مؤتمر اليوم (الأربعاء) وهي الحالات المسجلة من بعد وقت مؤتمر أمس إلى نهاية تاريخ ٧ أبريل.

وأضافت الوزارة: "سيكون المؤتمر الصحفي هو منصة التحديث اليومي للحالات المسجلة بفايروس كورونا الجديد وحالات التعافي وحالات الوفيات، والإعلان عن الحالات حسب اليوم الذي يسبق المؤتمر الصحفي".

ويذكر أن علنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، تسجيل 137 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأضافت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني، تعافي 16 حالة جديدة من الإصابة، مشيرة إلى ارتفاع عدد الحالات النشطة من 2139 إلى 2،260.

وقالت الصحة السعودية، إن إجمالي المتعافين من فيروس كورونا في المملكة بلغ 631 حالة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

ووفقًا لأحدث البيانات، تخطت عدد الإصابات بالفيروس عالميًا المليون و330 ألف حالة، وزاد عدد الوفيات عن 73 ألف حالة، في حين تماثل أكثر من 277 ألف شخص للشفاء.



