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هنا الزاهد تهنئ حمدي الميرغني على مسلسله الجديد "اتنين في الصندوق""

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 11:12 م
هنا الزاهد
هنا الزاهد
شيماء يونس
هنأت الفنانة هنا الزاهد، للفنان حمدي الميرغني، بمناسبة مسلسله الجديد "اتنين في الصندوق" للدخول به في السباق الرمضاني 2020، وذلك بعدما نشر الفنان حمدي الميرغني، عبر حسابه الشخصي بموقع  الصور والفيديوهات "إنستجرام"، البوستر الرسمي لمسلسله الدرامي الجديد،، و جاءت العديد من التهاني والتعليقات من جمهوره ومتابعيه.

وعلقت الفنانة هنا على الصورة قائلة:" مبروك"، وجاءت تهاني كثيرة من العديد من الفنانين  ل حمدي منهم :" رامي جمال، شيكو، على ربيع، أجمد جمال، هيثم شاكر، مصطفى خاطر، عمرو وهبة و كريم عفيفي"، وجاءت تعليقات متابعيه إيجابية قائلين": الف مبروك وأن شاء الله تكسروا الدنيا،بالتوفيق والنجاح دائما، أيوه كده عايزين نضحك".


وجمعت الصورة التي نشرها حمدي، للبوستر الإعلاني للمسلسل، بعض من أبطال المسلسل منهم "  محمد أسامه  الشهير بأوس أوس، بيومي فؤاد، الفنان صلاح عبدالله، محمود البزاوي وإنتصار"  وعلق على الصورة قائلا:" بسم الله توكلنا على الله، انتظروا مسلسل "اتنين في الصندوق" في رمضان على Mbc مصر، تأليف لؤي سيد، إنتاج مشترك بين عبدالله أبو الفتوح- محمد عبدالصمد، مدير تصوير مروان صابر، موسيقى تصويرية محمود طلعت، واخراج محمد مصطفى.

والجدير بالذكر أن الفنانة هنا الزاهد تقدم برنامج "هزر فزر"، الذي يعرض حاليا على قناة cbc، ويقدم يومين فقط في الأسبوع السبت و الأحد الساعة العاشرة مساء، ويذكر أنها تجربتها الأولى فى تقديم البرنامج التليفزيونية.

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