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ناصر ماهر: سموحة ناد رائع وحلمي الاحتراف

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 10:58 م
ناصر ماهر
ناصر ماهر
علي نبوي

أوضح ناصر ماهر لاعب النادي الأهلي والمعار لصفوف سموحة أسباب اختيار الانضمام للفريق السكندري في فترة الصيف الماضي.

وقال في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "جمهور التالتة المذاع عبر قناة أون تايم سبورت 2 :"سموحة نادي مميز للغاية وعلاقتي مميزة بالمهندس فرج عامر ونادي له فضل علي كبير في العودة للنادي الأهلي".

وزاد :"سعيد بالتواجد في نادي سموحة، لكن في مصر الأهلي بالنسبة لي رقم 1، ولو ناد أخر سيكون سموحة".

وأشار :"هدفي هو الاحتراف، ولو شاركت في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عام كانت ستنصع الفارق معي".

وأردف :"فرصة الاحتراف لا تزال موجودة طالما أنني ألعب كرة القدم".

وأتم :"أحب الدوري الإسباني ونادي المفضل هو برشلونة وهو نادي رائع وأي لاعب يتمنى أن يلعب بجوار ميسي".

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