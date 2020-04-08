شاهد.. تطوير منزل لجدة و6 أحفاد بعد انهياره بسبب السيول

أذاع الإعلامي هاني عبد الرحيم، مقدم برنامج "أحلام مواطن"، المذاع على فضائية "المحور"، تقريرًا مصورًا لمنزل أسرة مكونة من جدة و6 أحفاد تم بناؤه وتطويره مجددًا بعد انهياره بسبب السيول التي أصابت قرية الديسمي بمركز الصف في محافظة الجيزة.





وقالت جدة الأبناء خلال لقاءها، إن والد الأحفاد توفي بسبب حادثة في 2011 لتقوم هي بتربيه الأبناء لنحو 9 أعوام، مضيفة: "أنا بربيهم بعد وفاة أبوهم وأمهم اتجوزت حلال ربنا بعد الوفاة بسبعة أشهر لأنها عيلة صغيرة عندها 20 سنين وأسرتها تعامله بشكل وحش".





وأضافت: "أنا بصرف عليهم من عند ربنا، كنت واخدة قرض عشان اجيب عربية بحصان وألزم القمامة لكني مكنتش قادرة أكمل شغل عليها واخدها ابني عشان يشتغل عليها وبعدين عمل حادثة ومات، فبعت العربية بعد كدا، والحمد لله بنرزق من عند ربنا، ونفسي أعمل عمرة".





ورد مقدم البرنامج قائلًا: "إحنا بنحاول نفرح الأسر بحاجات بسيطة وربنا يجعلنا سبب في مساعدة الناس في الظروف الصعبة، فرحة الأطفال الأيتام ليها معاني مهمة، والأطفال محتاجين دايما اللي يساعدهم ويقف جمبهم".





وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن خروج 29 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم أجنبيان، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 305 حالات حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 439 حالة، من ضمنهم الـ 305 متعافيين.





وأضاف أنه تم تسجيل 110 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبيان، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأربعاء، هو 1560 حالة من ضمنهم 305 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و103 حالات وفاة.









وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.



