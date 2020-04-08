أخبار الأهلي اليوم الأربعاء 8 إبريل: رمضان صبحي يصدم الجماهير الحمراء.. فايلر مصمم على ضم ماكينة الأهداف.. قرار تارخي من الخطيب

شهد النادي الأهلي اليوم الأربعاء الموافق 8 أبريل لعام 2020، العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالقلعة الحمراء.





ويستعرض "الفجر الرياضي" أهم أخبار النادي الأهلي اليوم الأربعاء 8 - 4 - 2020:-









رمضان صبحي يوجه صدمة قوية لجماهير الأهلي





وجه رمضان صبحي نجم النادي الأهلي والمعار من صفوف نادي هيدرسفيلد تاون صدمة قوية إلى جماهير الفريق.





وأكد رمضان صبحي أنه لا يرغب في الاستمرار بالدوري المصري وأنه يحلم بأستكمال رحلة احترافه في الخارج.





وقال رمضان صبحي في تصريحات تليفزيونية: "أنا أتمنى الإستمرار في رحلتي الأوروبية، لازلت في سن صغير يسمح لي بمواصلة مشواري الأوروبي".





وأضاف: "ما زال حلمي هو اللعب في أوروبا سواء في الدوري الإيطالي أو العودة للدوري الإنجليزي".





وأشار رمضان صبحي أنه لا يعلم شئ عن دخول الأهلي في مفاوضات مع هيدرسفيلد لتجديد إعارته مع الفريق مطالبا جماهير النادي الأحمر بعدم الغضب منه لرغبته في الاحتراف.





وتنتهي إعارة رمضان صبحي مع النادي الأهلي بنهاية الموسم الجاري ويحاول النادي الأحمر تجديد إعارة اللاعب مع الفريق.





الكشف عن حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم منتخب العراق لخلافة "الجوكر"





كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، حقيقة المفاوضات مع العراقي علاء مهاوي الظهير الأيمن لفريق الشرطة ومنتخب العراق، لضمه للفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وقال المصدر نقلًا عن وكالة "رويترز" الإخبارية، اليوم الأربعاء، إن النادي لم يدخل في مفاوضات مع اللاعب من أجل ضمه.





وأضاف المصدر ذاته، أن اللاعب ليس ضمن الحسابات الفنية من الأساس وكذلك ينطبق الأمر ذاته على الجزائري حسين بن عيادة لاعب شباب قسنطينة الجزائري.





وأوضح أن أحد وكلاء اللاعبين عرض اللاعب العراقي على مسؤولي الأهلي الذين اعتذروا له بسبب وجود بدائل أخري محلية في مركز اللاعب.





وكانت تقارير إعلامية قد نقلت عن سمير راشد وكيل أعمال اللاعب العراقي قوله إن هناك مفاوضات بين موكله والنادي الأهلي في الفترة الأخيرة من أجل التعاقد معه.





وذكرت التقارير أن مسؤولي الكرة بالنادي الأهلي يسعون في الفترة الحالية، لإيجاد صفقة جديدة في مركز الظهير الأيمن لتعويض رحيل أحمد فتحي والذي رفض تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.





حقيقة العرض التركي لضم رمضان صبحي





تحدث كريم حافظ، نجم منتخب مصر المحترف في صفوف الدوري التركي، عن الأنباء التي ترددت بشأن مفاوضات قاسم باشا التركي لضم رمضان صبحي .





وأكد كريم حافظ، أنه رشح الثنائي مصطفى محمد، مهاجم الزمالك، وباهر المحمدي مدافع الإسماعيلي، للانضمام إلى نادي قاسم باشا.





وتابع نجم دجلة السابق في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "قاسم باشا تواصل مع باهر ولكن الإسماعيلي رفض رحيله في يناير الماضي".





وعن المفاوضات مع رمضان صبحي، أتم: "لم أعلم شيء عن تلك المفاوضات واعتقد انها غير صحيحة".





التفاصيل الكاملة.. 4 شروط من فايلر لتجديد عقده مع الأهلي





بدأ مسئولو النادي الأهلي، العمل بقوة على ملف تجديد عقد مدرب الفريق السويسري رينيه فايلر، خاصة بعد المستوى المميز الذي قدمه مع الفريق.





وعقد المدرب السويسري جلسة منذ أيام مع رئيس الأهلي محمود الخطيب، وتم خلالها وضع الرتوش النهائية لتجديد عقد فايلر.





ووضع فايلر عدد من الشروط لتجديد عقده مع الأهلي، خاصة وأنه يرغب في الاستمرار وتحقيق البطولات مع القلعة الحمراء.





وطلب فايلر استمرار الجهاز المعاون له بالكامل مع رفضه إجراء تعديلات.





وأصر فايلر على طلبه الذي قدمه من قبل للإدارة، بإجراء صيانة كاملة لأرضية ملعب مختار التتش خاصة أن معظم إصابات اللاعبين بسبب سوء الأرضية.





كما أوصى فايلر بتغيير التعامل مع المراكز التأهيلية في ألمانيا وعرض على الخطيب إمكانية التعامل مع المراكز التأهيلية في أمريكا أو إسبانيا خاصة بعد التشخيص الخاطئ لبرنامج تأهيل كريم نديفيد.





واتفق فايلر مع الأهلي على زيادة الراتب الشهري بنسبة 10% عن عقده مع الفريق.





لا تراجع ولا استسلام.. فايلر يصر على ضم "القاطرة"





لايزال يصر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، على ضم النيجيري أليكي مهاجم فريق لوزيرين السويسري.





وطلب فايلر من لجنة التخطيط بالأهلي سرعة التعاقد مع القاطرة النيجيرية، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأكد فايلر للجنة التخطيط أن اللاعب يمتلك مواصفات خاصة، وسيكون إضافة قوية لهجوم الفريق، ويعاني هجوم الأهلي من أزمة حقيقية في الفترة الأخيرة.





وكان فايلر قد طلب التعاقد مع المهاجم النيجيري، الذي لعب تحت قيادته بالدوري السويسري وقدم مستويات مميزة معه.





الأهلي يحسم موقفه من عودة نجمه المعار





حسمت لجنة التخطيط بالنادى الأهلى، ملف عودة باسم على الظهير الأيمن للفريق، المعار لصفوف الجونة خلال الموسم الجديد.





وتحفظت اللجنة على عودة اللاعب لعدد من الأسباب أهمها عدم تأقلم اللاعب مع الفريق، بسبب الإصابات الكثيرة فى تجربته مع القلعة الحمراء، بالإضافة إلى وصول اللاعب لـ31 عاما، كما لم ينل اللاعب إعجاب المدير الفنى.





وتتجه النية داخل الأهلي، للتعاقد بالفعل مع صفقة جديدة، لتعويض فراغ أحمد فتحى بعد تأكد رحيله فى نهاية الموسم.





قرار تاريخي من الخطيب

رفضت إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، التخلي عن العمال والموظفين المتواجدين في القلعة الحمراء في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).



