الغندور يهاجم ألية بيراميدز في التراجع عن ضم فتحي

أكد الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق، أن الاخبار التي تتحدث عن تراجع بيراميدز عن ضم أحمد فتحي ظهير الأهلي، غير مؤكده حتى الآن.

أكد الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق، أن الاخبار التي تتحدث عن تراجع بيراميدز عن ضم أحمد فتحي ظهير الأهلي، غير مؤكده حتى الآن.