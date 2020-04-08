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الغندور يهاجم ألية بيراميدز في التراجع عن ضم فتحي
الأربعاء 08/أبريل/2020 - 10:59 م
الفجر الرياضي
أكد الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق، أن الاخبار التي تتحدث عن تراجع بيراميدز عن ضم أحمد فتحي ظهير الأهلي، غير مؤكده حتى الآن.
وقال الغندور عبر برنامج زملكاوي على قناة الزمالك "أحمد فتحي فضل الانتقال لبيراميدز على عرض التجديد للأهلي، هذه حرية شخصية له، ولكنني لا أعلم سبب تراجع بيراميدز بعد ذلك عن ضم فتحي حسب التسريبات المنتشرة مؤخرًا وان كان الأمر صحيحاً فهذا قمة العار".
يذكر أن بعض التقارير الصحفية أكدت أن بيراميدز يدرس التراجع عن ضم أحمد فتحي لمدة 3 مواسم مقابل 50 مليون جنيه بعد رفضه عرضًا من الأهلي مقابل 22 مليون جنيه في موسمين.