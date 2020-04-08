الأهلي يستقر على بديل أحمد فتحي

أعلن أحمد فتحي ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رحيله بنهاية الموسم الجاري بعد عدم التجديد.



وكشف الإعلامي إسلام صادق، عن موقف مجلس إدارة النادي الأهلي، من تحديد بديل أحمد فتحي، الظهير الأيمن للفريق بعد إعلان رحيله فى نهاية الموسم الجاري.



وقال صادق فى برنامجه "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "لجنة التخطيط ترفض التعاقد مع ظهير أيمن أجنبي ليكون بديل لأحمد فتحي، وسيكون لاعب محلي".

