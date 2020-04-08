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"التنمية الإفريقي": تخصيص 10 مليارات دولار لمساعدة الدول الأعضاء لمواجهة كورونا

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 11:01 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا

أعلنت مجموعة البنك الأفريقي للتنمية اليوم الأربعاء تخصيص 10 مليارات دولار، لمساعدة الحكومات والقطاع الخاص للدول الأعضاء في مكافحة وباء كورونا المستجد "كوڤيد-19".

وقال اكينومي أديسينا رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، في بيان نشر عبر موقع البنك، إن الحزمة تضع في الاعتبار التحديات المالية التي تواجهها الدول الأفريقية.

وأضاف: تواجه أفريقيا تحديات مالية ضخمة تحول بينها وبين الاستجابة لجائحة فيروس كورونا بشكل فعال، وإن مجموعة البنك الأفريقي للتنمية تلقي بكامل ثقلها للقيام بأقصى استجابة لديها من أجل مساعدة أفريقيا في ظل هذا الوقت الحرج. يتحتم علينا أن نحمي الأرواح، لذا فإن هذا المرفق سيساعد الدول الافريقية في انتهاج مسار سريع لاحتواء انتشار الفيروس.

وأوضح أن 5,5 مليار دولار ستخصص للعمليات السيادية في دول عمليات البنك، و3,1 مليار دولار للعمليات السيادية والإقليمية في إطار صندوق التنمية الأفريقي؛ ذراع البنك التي تمنح قروضا ميسرة للدول ذات الاقتصادات الضعيفة، فضلا عن 1,35 مليار دولار إضافية يتم تخصيصها لعمليات القطاع الخاص.

كان البنك الأفريقي للتنمية قد أصدر في أواخر مارس الماضي سندا استثنائيا باسم "محاربة كوفيد – 19" بقيمة ثلاثة مليارات دولار وتبلغ مدته ثلاث سنوات، للمساعدة على تخفيف التأثير الاقتصادي والاجتماعي الذي قد يخلفه فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" على اقتصادات القارة الأفريقية.

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