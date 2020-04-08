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ناصر: طموحي الانضمام لمنتخب مصر الأول

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 11:06 م
ناصر ماهر
ناصر ماهر
علي نبوي
قال ناصر ماهر لاعب النادي الأهلي، والمعار لصفوف سموحة إنه يتطلع للتواحد في صفوف منتخب مصر الأول خلال الفترة المقبلة.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "جمهور التالتة" والمذاع عبر قناة أون تايم سبورت 2 :"الكرة في الوقت الحالي أرقام، وهو ما أعمل عليه خلال تواجدي مع سموحة بالأداء بشكل جيد ومساعدة الفريق في التواجد بمركز جيد في الدوري".

وتابع :"طموحي الانضمام لمنتخب مصر الأول من خلال تواجدي في سموحة".

وعن ما ينقصه حاليا قال :"أعمل حاليا على زيادة اللياقة البدنية".

وأشار :"كنت اتمنى البقاء في النادي الأهلي ولا أرحل عنه والاعتزال فيه منذ مرحلة الناشئين لكن هذا الهدف تغير بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي".

وواصل :"شاركت في مباراة خلال تولي مستر جاريدو قيادة الأهلي، وبعدها تعرضت للإصابة وابتعدت عن الملاعب لمدة 11 شهر".

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