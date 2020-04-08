الزمالك يدخل فى مفاوضات مع نجم الوداد المغربي

يسعي نادي الزمالك لتدعيم صفوفه خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة بصفقات قوية للإستمرار فى تقديم مستواه المميز تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.



وكشف الإعلامي إسلام صادق، أن مسؤولو الزمالك فتحوا خط مفاوضات مع محمد ناهيري الظهير الأيمن لفريق الوداد المغربي، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وقال صادق فى برنامجه "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "أوناجم وبن شرقي فتحا الثنائي خط اتصالات مع اللاعب لإقناعه بالإنضمام إلى صفوف القلعة البيضاء بداية من الموسم المقبل".

