لاعب الأهلي: لا أصدق ما حدث أمام صن داونز وسعيد برد الاعتبار

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قال ناصر ماهر لاعب النادي الأهلي والمعار لصفوف سموحة إنه لا يصدق ما حدث في مباراة الفريق الأحمر في الموسم الماضي أمام صن دوانز بخمسة أهداف دون مقابل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.



وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "جمهور التالتة" والمذاع عبر فضائية أون تايم سبورت :"دماغي بتتشل عندما أشاهد هذه المباراة.. لا أعلم ماذا حصل".



وتابع :"كنت أشارك بشكل أساسي قبل هذه المباراة، ولكن مستر لاسارتي قرر الإبقاء علي على مقاعد البدلاء واللعب بثلاثة لاعبين يميليون للجانب الدفاعي"



وواصل :"سعيد بزملائي في الفريق ونجاجهم في تحقيق الفوز على صن داونز، وإسعاد الجماهير في البطولة الحالية ورد الاعتبار".



وأشار :"النادي الأهلي في أسوء حالاته لا يمكن أن يخسر من صن دوانز بخمسة أهداف، ولا أعلم السب حتى الآن السبب في هذه الخسارة الكبيرة".