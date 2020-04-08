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وكيل "صحة الغربية" يكشف تفاصيل 10 أيام داخل الحجر الصحي لقرية الهياتم

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 11:09 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
كشف الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، حالة قرية الهياتم بالمحافظة بعد قضائها 10 أيام داخل الحجر الصحي بمنازل القرية.

وأكد حميدة في تصريح خاص إلى "الفجر"، عدم ظهور أي حالات إصابة بفيروس كورونا بين أهالي القرية، موضحًا أنه سيتم فك الحجر الصحي عن القرية بعد أربعة أيام، بذلك تكون اكملت مدة الحجر الصحي المتمثلة في الـ14 يوما وهي فترة حضانة الفيروس.

وأضاف وكيل الصحة، أنه ظهر حالتين بين أهالي القرية في أول يوم للعزل وتم تحويلهم لمستشفى العزل لإجراء الفحوصات اللازمة، ولم تظهر أي حالات اخرى حتى الآن، مشيرًا الي وفاة حالة من ضمن العشرة حالات التي تم اكتشافهم بالبداية في القرية وتحويلهم للحجر الصحي وإعلان فرض الحجر على القرية.

وكانت أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية، في وقت سابق عن عزل قرية الهياتم بالكامل بعد ظهور 10 إصابات جديدة، داخل القرية، كما تم إلزام كافة المواطنين، بالعزل المنزلي.

وتم نشر فرق تطهير وقائي لكافة شوارع القرية بالكامل؛ لتطهير شوارعها والمنازل تحسبا لأي تلوث.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن خروج 29 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم أجنبيان، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 305 حالات.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 439 حالة، من ضمنهم الـ 305 متعافيين.

وأضاف أنه تم تسجيل 110 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبيان، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأربعاء، هو 1560 حالة من ضمنهم 305 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و103 حالات وفاة.

وأكد المتحدث مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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