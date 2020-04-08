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عضو بالكونجرس: المملكة قدمت أقوى دعوة للتعاون الدولي

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 11:04 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
أشاد عضو الكونجرس الأمريكي، دين فيليبس، بدعوةالمملكة العربية السعودية وإداراتها لقمة العشرين في الشهر الماضي حسب ما ذكره موقع العربية نت.

وقال فيليبس: "جاءت أقوى دعوة للتنسيق العالمي من المملكة العربية السعودية وليس من الولايات المتحدة.. يجب أن نتحرك بشكل مناسب وبصوت موحد، للتعاون الدولي لمواجهة فايروس كورونا".

وحث عضو الكونجرس الأمريكي دين فيليبس إدارة الرئيس دونالد ترمب على التحرك والعمل دولياً محذراً من خطورة الغياب الدولي.

وقال عضو الكونغرس الديموقراطي في رسالة إلى نائب الرئيس مايك بنس إنه لا يمكن الانتظار حتى موعد انعقاد قمة الدول السبع في يونيو.

وحذر النائب الديموقراطي الإدارة الأمريكية، في رسالته إلى بنس، ووزعها على بقية أعضاء الكونغرس، قائلاً، إنه بدون تنسيق لمكافحة الفايروس في جميع البلدان في نفس الوقت، ستظل كل دولة معرضة لعودته، مما سيؤدي إلى ارتفاع التكاليف الاقتصادية والاجتماعية لفترة طويلة من الزمن.

كما قال: "في هذا العالم المترابط بشكل متزايد، سوف يتطلب الأمر شراكات دولية لمكافحة هذا الوباء"، وأضاف: "الخبراء البارزون في العالم في مكافحة الأوبئة يتفقون على ضرورة اتخاذ خطوات لمحاصرة المرض على الفور، من ضمن هؤلاء الخبراء علماء وأخصائيو الأوبئة ومسؤولو الصحة العامة الدوليون الذين حاربوا الإيدز والملاريا والأنفلونزا والإيبولا".

وختم مشددا على أن الوقت حان لجمع القادة ذوي الخبرة، وليس إسكاتهم.

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لمواجهة كورونا عضو المملكة الكونجرس الدولي التعاون

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