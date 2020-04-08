Advertisements

أسعار الدولار ترتفع خلال تعاملات اليوم الأربعاء

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 11:11 م
سعر الدولار
سعر الدولار

حافظت أسعار الدولار على الاتجاه الصاعد خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقابل سلة العملات الرئيسي بعد أن أكد الفيدرالي الأمريكي في محضر اجتماعه الأخير أن معدل الفائدة سيظل قرب الصفر لحين انتهاء أزمة كورونا، موضحاً التأثير السلبي للفيروس على التوقعات الاقتصادية.

فيما أعلن السناتور الديمقراطي "بيروني ساندرز" خروجه من السباق انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وجاء أداء العملة الخضراء بالتزامن مع عودة المستثمرين إلى الملاذ الآمن النقدي (الكاش)، وسط تزايد المخاوف حيال تباطؤ تفشي وتأثيرات "كوفيد-19".

وتجاوز عدد المصابين بالفيروس المميت  400 ألف شخص في الولايات المتحدة، كما أودى بحياة حوالي 13 ألف شخص في البلاد، بحسب خريطة جامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية.

وبحلول الساعة 8:40 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفعت العملة الخضراء مقابل اليورو بنسبة 0.4 بالمائة إلى مستوى 1.0851 دولار، كما ارتفعت أمام نظيرتها اليابانية بنسبة 0.1 بالمائة لتصل إلى 108.88 ين.

وصعد الدولار الأمريكي أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.4 بالمائة ليسجل 1.2378 دولار، في حين شهد زيادة مقابل العملة السويسرية بنسبة 0.3 بالمائة ليصل إلى مستوى 0.9722 فرنك.

وفي نفس الوقت، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار الذي يتبع أداء العملة الخضراء أمام ست عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة إلى مستوى 100.197.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كوفيد سعر الدولار بوابة الفجر الفائدة الصفرية اسعار الدولار ازمه كورونا ألفجر

أخبار تهمك

عاجل.. رئيس الوزراء يحذر المواطنين من كارثة بسبب كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

الزمالك يضحي بثلاثي الفريق لعقد صفقة مفاجأة مع بيراميدز

منذ ساعة

صدمة قوية للأهلي بشأن ضم الصفقة الذهبية

منذ ساعتين

عاجل.. تجاوز إصابات "كورونا" للمليون و 500 ألف على مستوى العالم

منذ ساعة و 14 دقيقة

الزمالك يُقدم صفقة على طبق من ذهب إلى الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يستقر على بديل أحمد فتحي

منذ أقل من ساعة

"الوزراء": مواعيد جديدة للحظر في شهر رمضان

منذ حوالي 4 ساعات

الصحة: تسجيل 110 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. وإجمالي الوفيات يتجاوز الـ 100

منذ حوالي 4 ساعات

محمود الخطيب يتخذ قرارًا تاريخيًا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وزير الإعلام يكشف موعد انتهاء أزمة كورونا

منذ أقل من ساعة

دواء آمن 100%.. طبيب مصري يكتشف علاجا لـ فيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

أخيرا.. ترامب يكشف عن أدوية جديدة لفيروس كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

مصادر تكشف لـ"الفجر" موقف الحكومة من تمديد حظر التجول

منذ حوالي 12 ساعة

تفاصيل إصابة ممرض بفيروس كورونا في معهد القلب.. و16 حالة مخالطة

منذ حوالي 8 ساعات

الغندور يهاجم ألية بيراميدز في التراجع عن ضم فتحي

منذ أقل من ساعة

لا تراجع ولا استسلام.. فايلر يصر على ضم "القاطرة"

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

الدولار يرتفع مقابل سلة العملات الرئيسية اليوم الإثنين

أسعار الدولار تواصل الارتفاع خلال تعاملات اليوم الأربعاء

تراجع كبير في أسعار الدولار خلال تعاملات اليوم الإثنين

ارتفاع كبير في أسعار الدولار خلال تعاملات اليوم

أسعار الدولار اليوم الجمعة 13-3-2020.. والعملة الأمريكية تستعد لإستئناف الصعود

خسائر فادحة في أسعار الدولار خلال تعاملات اليوم الأربعاء

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:04 م

عاجل.. وزير الإعلام يكشف موعد انتهاء أزمة كورونا

عاجل.. تجاوز إصابات "كورونا" للمليون و 500 ألف على مستوى العالم

10:43 م

الصحة: تسجيل 110 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. وإجمالي الوفيات يتجاوز الـ 100

08:07 م

عاجل.. رئيس الوزراء يحذر المواطنين من كارثة بسبب كورونا

01:34 م

مصادر تكشف لـ"الفجر" موقف الحكومة من تمديد حظر التجول

11:41 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر