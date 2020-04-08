أسعار الدولار ترتفع خلال تعاملات اليوم الأربعاء





حافظت أسعار الدولار على الاتجاه الصاعد خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقابل سلة العملات الرئيسي بعد أن أكد الفيدرالي الأمريكي في محضر اجتماعه الأخير أن معدل الفائدة سيظل قرب الصفر لحين انتهاء أزمة كورونا، موضحاً التأثير السلبي للفيروس على التوقعات الاقتصادية.





فيما أعلن السناتور الديمقراطي "بيروني ساندرز" خروجه من السباق انتخابات الرئاسة الأمريكية.





وجاء أداء العملة الخضراء بالتزامن مع عودة المستثمرين إلى الملاذ الآمن النقدي (الكاش)، وسط تزايد المخاوف حيال تباطؤ تفشي وتأثيرات "كوفيد-19".





وتجاوز عدد المصابين بالفيروس المميت 400 ألف شخص في الولايات المتحدة، كما أودى بحياة حوالي 13 ألف شخص في البلاد، بحسب خريطة جامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية.





وبحلول الساعة 8:40 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفعت العملة الخضراء مقابل اليورو بنسبة 0.4 بالمائة إلى مستوى 1.0851 دولار، كما ارتفعت أمام نظيرتها اليابانية بنسبة 0.1 بالمائة لتصل إلى 108.88 ين.





وصعد الدولار الأمريكي أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.4 بالمائة ليسجل 1.2378 دولار، في حين شهد زيادة مقابل العملة السويسرية بنسبة 0.3 بالمائة ليصل إلى مستوى 0.9722 فرنك.





وفي نفس الوقت، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار الذي يتبع أداء العملة الخضراء أمام ست عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة إلى مستوى 100.197.