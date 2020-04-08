أمريكا.. عدد وفيات فيروس كورونا تتخطي 14 ألف حالة





أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، مساء اليوم الأربعاء، عن وصول حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في الولايات المتحدة 14 ألفا 262 حالة.





وجاء في بيانات الجامعة الأمريكية، أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ناهز 420 ألف حالة، وتماثلت قرابة 23 ألف حالة للشفاء.



