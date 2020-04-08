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أمريكا.. عدد وفيات فيروس كورونا تتخطي 14 ألف حالة
الأربعاء 08/أبريل/2020 - 11:05 م
وكالات
أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، مساء اليوم الأربعاء، عن وصول حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في الولايات المتحدة 14 ألفا 262 حالة.
وجاء في بيانات الجامعة الأمريكية، أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ناهز 420 ألف حالة، وتماثلت قرابة 23 ألف حالة للشفاء.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
ووفقاً لأحدث البيانات، تخطت عدد الإصابات بالفيروس عالميًا المليون و501 ألف حالة، وزاد عدد الوفيات عن 87 ألف حالة، في حين تماثل أكثر من 319 ألف شخص للشفاء.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.
وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.
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