أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 8 إبريل 2020: كيكي سيتين يحدد أول الراحلين.. تصريح مثير من لونيل ميسي.. برشلونة ينقلب على الصفقة المجانية

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الأربعاء 8 - 4 - 2020 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار هي توابع تأجيل الدوري الاسباني في الفترة المقبلة بعد انتشار فيروس كورونا.





ويستعرض "الفجر الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الأربعاء الموافق 8 - 4 - 2020 :-





- ميسي: هذا هو اللاعب الذي شعرت أمامه بـ"الرهبة"





عبر ليونيل ميسي نجم برشلونة، عن شعوره بالفخر باللعب بجوار الفرنسي تييري هنري كونه واحد من أفضل المواهب التي أعجب بها البرغوث الارجنتيني، وقال ميسي، خلال تصريحات نشرتها صحيفة "ليكيب" الفرنسية: "في اليوم الأول الذي دخل فيه هنري غرفة ملابس برشلونة، لم أجرؤ على النظر إليه في عينيه، وكنت أعرف كل ما حققه في إنجلترا مع آرسنال، وقد صنع لنفسه بالفعل سمعة مميزة، ثم فجأة أصبحنا في فريق واحد".





- برشلونة يستهدف التعاقد مع الأخطبوط





أكدت إذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية أن نادي برشلونة يريد التعاقد مع الكاميروني أندريه أونانا حارس مرمى نادي أياكس أمستردام الهولندي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وأشارت الإذاعة أن نادي برشلونة يرغب في ضم أونانا للفريق ليكون الحارس الثاني في الفريق بدلا من نوربريتو نيتو.





- برشلونة يقرر الإنقلاب على ويليان لهذا السبب





أفادت صحيفة " سبورت " المقربة من برشلونة في تقريرها اليوم، ان البارسا قد يتجه لصرف النظر عن ضم اللاعب، على الرغم من وجود رغبة قديمة من البلوجرانا بشأن ضمه، وعللت " سبورت " في تقريرها، أن سبب ذلك التحول، هو كبر اللاعب، حيث تتجه إدارة برشلونة لضم صفقات أصغر سناً في خط الهجوم.





- عودة نجم برشلونة بأمر كيكي سيتين





كشفت صحيفة "آس" الإسبانية عن أن إيمرسون أقنع بشدة كيكي سيتين حيث يخطط النادى الكتالونى لبيع البرتغالى نيلسون سيميدو فى الصيف والتعاقد معه فى العام الحالى 2020، وينتهى عقد إعارة إيمرسون فى يونيو 2021 وتشير مصادر إلى أن برشلونة يمكنه استعادة اللاعب البرازيلى فى الصيف المقبل مقابل 12 مليون يورو.





- برشلونة يستقر على صفقة المدافع خلال الميركاتو الصيفي





أفادت بعض التقارير أن برشلونة يهتم إمكانية توقيع مدافع إشبيلية جولز كوندي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ومن المتوقع أن يدخل برشلونة بقوة في الميركاتو المقبل من أجل قلب دفاع جديد واحد على الأقل قبل موسم2020-21 بسبب الغموض المحيط بمستقبل صمويل أومتيتي، ووفقًا لـ Sport ، فإن برشلونة معجب بأداء كوندي وصاحب الـ21 عامًا ويمكن ضمه عندما تفتح الانتقالات الصيفية.





- كوتينهو يقترب من العودة إلى الدوري الإنجليزي





وفقا لتقارير إسبانية حسب صحيفة السبورت، إن هناك مفاوضات بين برشلونة وتشيلسي لإعارة كوتينهو، ويحاول البارسا بيع البرازيلي في الصيف ولكن سيكون هذا الأمر صعبا بسبب سعر اللاعب الكبير الذي تضعه إدارة الفريق الكتالوني، وأصبحت المفاوضات متقدمة بين الطرفين تبقى وضع خيار الشراء، ويريد برشلونة خيار الشراء إلزامي بـ65 مليون وتشيلسي يُريده اختياري حتى لو كان بسعر أكبر.