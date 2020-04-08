Advertisements

ناصر ماهر: الزمالك لم يفاوضني والامتحانات حرمتني من الاحتراف.. وهذه رسالتي لجماهير الأهلي

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 11:15 م
ناصر ماهر
ناصر ماهر
علي نبوي
وجه ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمعار لصفوف سموحة هذا الموسم رسالة لجماهير النادي الأحمر.

وقال ناصر ماهر في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "جمهور التالتة" والمذاع عبر فضائية أون تايم سبورت 2 :"أكون سعيد لأنكم تثقون في ناصر ماهر وأنا اتمنى أن أكون على قدر هذه الثقة".

وتابع :"أحاول التطوير في مستواي وأعود للنادي الأهلي في الفترة المقبلة، وأي لاعب يتمنى اللعب في النادي الأهلي، الأكبر في إفريقيا".

وواصل :"لم أحسم قراري بالعودة إلى النادي الأهلي في الموسم المقبل".

وأشار :"الزمالك لم يفاوضني.. وأتعلم من عبد الله السعيد".

وأردف :"أخطأت في عدم الذهاب إلى نادي فياريال الإسباني وقضاء فترة معايشة هناك ولو عاد بي الزمن لذهبت، والامتحانات حرمتني من الاحتراف في الدوري الإسباني".

وأتم حديثه :"لو حصلت على فرصتي كاملة في النادي الأهلي، لن يستطيع أحد إبعادي عن التشكيل الأساسي"

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ناهر ماهر الزمالك الأهلي ألفجر

أخبار تهمك

دواء آمن 100%.. طبيب مصري يكتشف علاجا لـ فيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

مصادر تكشف لـ"الفجر" موقف الحكومة من تمديد حظر التجول

منذ حوالي 12 ساعة

محمود الخطيب يتخذ قرارًا تاريخيًا

منذ حوالي 4 ساعات

"الوزراء": مواعيد جديدة للحظر في شهر رمضان

منذ حوالي 4 ساعات

الصحة: تسجيل 110 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. وإجمالي الوفيات يتجاوز الـ 100

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يستقر على بديل أحمد فتحي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يحذر المواطنين من كارثة بسبب كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. وزير الإعلام يكشف موعد انتهاء أزمة كورونا

منذ أقل من ساعة

لا تراجع ولا استسلام.. فايلر يصر على ضم "القاطرة"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تجاوز إصابات "كورونا" للمليون و 500 ألف على مستوى العالم

منذ ساعة و 15 دقيقة

أخيرا.. ترامب يكشف عن أدوية جديدة لفيروس كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

تفاصيل إصابة ممرض بفيروس كورونا في معهد القلب.. و16 حالة مخالطة

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يضحي بثلاثي الفريق لعقد صفقة مفاجأة مع بيراميدز

منذ ساعة و 6 دقيقة

الغندور يهاجم ألية بيراميدز في التراجع عن ضم فتحي

منذ ساعة

الزمالك يُقدم صفقة على طبق من ذهب إلى الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

صدمة قوية للأهلي بشأن ضم الصفقة الذهبية

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

ناصر ماهر على رادار فياريال وأودينيزي

حوار - يوسف الجبالي: وقعت لجراسهوبرز السويسري لأن الأهلي "مش عايزني".. و"ماعنديش" مانع ألعب في الزمالك بشرط!

الأهلي يستقر على عودة لاعبه المعار

ناصر ماهر يعلق على عرض سموحة

لاعب الأهلي: لا أصدق ما حدث أمام صن داونز وسعيد برد الاعتبار

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:04 م

عاجل.. وزير الإعلام يكشف موعد انتهاء أزمة كورونا

عاجل.. تجاوز إصابات "كورونا" للمليون و 500 ألف على مستوى العالم

10:43 م

الصحة: تسجيل 110 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. وإجمالي الوفيات يتجاوز الـ 100

08:07 م

عاجل.. رئيس الوزراء يحذر المواطنين من كارثة بسبب كورونا

01:34 م

مصادر تكشف لـ"الفجر" موقف الحكومة من تمديد حظر التجول

11:41 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر