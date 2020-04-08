ناصر ماهر: الزمالك لم يفاوضني والامتحانات حرمتني من الاحتراف.. وهذه رسالتي لجماهير الأهلي

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وجه ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمعار لصفوف سموحة هذا الموسم رسالة لجماهير النادي الأحمر.



وقال ناصر ماهر في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "جمهور التالتة" والمذاع عبر فضائية أون تايم سبورت 2 :"أكون سعيد لأنكم تثقون في ناصر ماهر وأنا اتمنى أن أكون على قدر هذه الثقة".



وتابع :"أحاول التطوير في مستواي وأعود للنادي الأهلي في الفترة المقبلة، وأي لاعب يتمنى اللعب في النادي الأهلي، الأكبر في إفريقيا".



وواصل :"لم أحسم قراري بالعودة إلى النادي الأهلي في الموسم المقبل".



وأشار :"الزمالك لم يفاوضني.. وأتعلم من عبد الله السعيد".



وأردف :"أخطأت في عدم الذهاب إلى نادي فياريال الإسباني وقضاء فترة معايشة هناك ولو عاد بي الزمن لذهبت، والامتحانات حرمتني من الاحتراف في الدوري الإسباني".



وأتم حديثه :"لو حصلت على فرصتي كاملة في النادي الأهلي، لن يستطيع أحد إبعادي عن التشكيل الأساسي"