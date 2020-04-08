هاني الناظر: من الوارد انتقال فيروس كورونا عبر الهواء

قال الدكتور هانى الناظر، استشارى أمراض الجلدية، إن فيروس كورونا ينتقل بين المواطنين عن طريق اللمس وعن طريق الهواء، مشيرا إلى أن أمريكا أكدت خلال تقرير أن الفيروس ينتقل فى الهواء وخلال الكلام، معلقا: "لازم نكون مستعدين لكافة السيناريوهات.. ووارد الانتقال عبر الهواء".





وأضاف "الناظر"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج " على مسئوليتي المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن كل مواطن عليه ارتداء القفاز والكمامة وبعد ذلك يتخلص منها.





وأوضح استشاري أمراض الجلدية أنه يجب التخلص من القفاز والماسك بعد استخدامهم لمرة واحدة، وذلك للحد من انتشار الفيروس، مشددا على ضرورة التزام المواطنين بالتعليمات من خلال البقاء في المنزل، لاسيما أن الفترة المقبلة من الأيام الخطرة وعلينا الانتباه لذلك.





وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن خروج 29 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم أجنبيان، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 305 حالات حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 439 حالة، من ضمنهم الـ 305 متعافيين.





وأضاف أنه تم تسجيل 110 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبيان، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأربعاء، هو 1560 حالة من ضمنهم 305 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و103 حالات وفاة.









وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.



