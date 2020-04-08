حملات تطهير وتعقيم بشوارع وميادين المنصورة وقت الحظر (صور)



وفى ذات السياق أكد محافظ الدقهلية أن هذه الحملات مستمرة داخل مدينة المنصورة وجميع مراكز ومدن المحافظة للارتقاء بالشارع الدقهلاوى وتحقيقا لارضاء المواطنين بنطاق المحافظة مؤكدا على ان يعمل جميع التنفيذيين بروح الفريق الواحد والتعاون المخلص البناء من اجل تحقيق طموحات ومطالب مواطنى الدقهلية وحتي تعود المنصورة عروسا للدلتا.



وأضاف المحافظ ضرورة استمرار حملات التطهير والتعقيم لكافة الشوارع ضمن الإجراءات الاحترازية بجميع المراكز والمدن والاحياء على مستوى المحافظة لمواجهة انتشار فيروس كورونا حفاظا على سلامه وصحة وحياه المواطنين، رافق السكرتير المساعد فى جولة المتابعه الميدانية، محمد امين رئيس الوحده المحلية لحى غرب المنصورة ونواب رئيس الحى ومسئولى البيئه والنظافه والورشه الصناعية بالحى.

تشهد مدينة المنصورة حملات مكثفة للتطهير والتعقيم في إطار تفعيل الإجراءات الاحترازية وخطة رفع كفاءة الشوارع والميادين بأحياء ومدن الدقهلية،استغلالا لأوقات الحظر.وكان الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، كلف بمواصلة أعمال الحملات المكبره لكنس الشوارع والميادين ورفع الاتربة ومخلفات القمامة وتكثيف التطهير والتعقيم وتكليف السكرتير المساعد بمتابعة اعمال التطهير.تأتي الحملات في إطار توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتكثيف تفعيل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بالمحافظات.و أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية إستمرار مواصلة اعمال الحملات المكبرة لكنس الشوارع والميادين وفع الاتربة ومخلفات القمامة وتكثيف اعمال التطهير والتعقيم استغلالا لاوقات الحظر بنطاق المدن والمراكز والاحياء على مستوى المحافظة.وقد كلف محافظ الدقهلية منال الغندور السكرتير المساعد بالمتابعه الميدانية للاعمال التى تتم فى اطار خطة الاجراءات الاحترازية التى اتخذتها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا، والخطة التى يتم تنفيذها لرفع كفاءة الشوارع والميادين من خلال تكثيف اعمال رفع مخلفات القمامة والاتربة أولا بأول.وأوضحت السكرتير العام، ان الحملة التى تمت مساء اليوم الاربعاء بنطاق الوحده المحلية لحى غرب المنصورة، قد أستهدفت اعمال الكنس، ورفع، الاتربة والتطهير والتعقيم ورفع القمامه وصيانه كشافات الانارة بشارع عبد السلام عارف وشارع الجيش والمنطقة خلف معسكر قوات الامن وكذا رفع الاتربه من شارع المشايه السفليه بالمنصورة.