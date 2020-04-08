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ننشر التفاصيل الكاملة لقصة طفلة الغردقة المتوفاة بسبب سوء التغذية

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 11:20 م
بوابة الفجر
محمد طه
شهدت مدينة الغردقة اليوم واقعة تدمع لها العيون ويحزن عليها القلوب، وهى وفاة طفلة جوعا، وجاءت تفاصيل القصه عندما تلقى اللواء أشرف حشيش مدير أمن البحر الأحمر،، إخطارًا من العميد محمد دردير مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقي العميد عادل حفني مأمور قسم شرطة أول الغردقة بلاغا، بوفاة الطفلة آية محمد 8 سنوات في أحد مستشفيات مدينة الغردقة.

وتبين من التحريات التي أجراها ضباط مباحث قسم شرطة أول الغردقة، برئاسة المقدم أسامة مهران رئيس المباحث أن والدة الطفلة المتوفاة أهملت في نظافتها، وتركتها بدون تغذية، وذلك بسبب حالة الفقر التى تعيشها الأسرة.

تم اقتيادها إلى قسم الشرطة، وقالت في المحضر خلال استجوابها، أن ظروف الحياه صعبه وأنها تعمل في أحدي الكافيهات بمدينة الغردقة ولما اغلقت،ضاقت بها الحياه في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وقله الحيله والبحث عن مصدر رزق بشرف تخرج يوميا تبحث في الطرقات عن عمل لتسد جوع أطفالها دون وجوده خاصه انها لديها ولدين اخران وبدون عائل،بعد أن هجرها زوجها من 6 اشهر وفي يوم الحادث،خرجت من صباحا اليوم وعندما عادت في الخامسه نهايه اليوم لاحظت الاعياء الشديد يسيطر علي طفلتها "أية " وبكاء إخوتها الآخرين الاول يبلغ من العمر 11 عام والثاني اربعه اعوام، فقررت نقلها إلى أقرب مستشفى.

وهناك توفيت، فتم توجيه تهمة عدم الاهتمام في الرعايه بعدها في الوقت الذي قام فيه العميد عادل حنفي مأمور القسم وبوازع انساني التوجه إلي مسكن الطفله وقام باصطحاب أشقائها الآخرين وقد لهم الرعايه وقام بالتوجه لأقرب مستشفي للكشف عليهم لمتابعه حالتهم الصحية.

تم إحالتها إلى النيابة العامة التي طلبت تقرير الطب الشرعي، وجاء تقرير مفتش الصحه بأسباب الوفاة حالة أعياء شديد، بسبب سوء التغذية وعدم نظافة أدى إلى ضيق في التنفس والوفاة وبعد تحقيقات النيابة والاطلاع علي تقرير تقرير مفتش الصحة قررت نيابة الغردقة، إخلاء سبيل والدة الطفلة آية محمد، 8 سنوات، من سراي القسم واستدعاء لجنه من الطفولة والأمومة لإعداد تقرير عن الطفلين أشقاء أية وتسليم الطفلين الي ولي أمرهما والتصريح بدفن الجثة.

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