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خاص.. طارق الشناوي: منتج سكر زيادة استعان بالسقا وهيفاء بسبب ضعف نبيلة عبيد ونادية الجندي

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 11:22 م
طارق الشناوي
طارق الشناوي
مصطفى فكيه
انتشرت بعض الأخبار حول وجود خلاف بين الفنانة نادية الجندي والفنانة نبيلة عبيد أثناء تصوير مسلسهما الجديد "سكر زيادة" الذي يعودان به للدراما بعد فترة غياب طويلة والمقرر أن يعرض في الموسم الرمضاني المقبل.
وأكد الناقد الفني طارق الشناوي، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، أن هناك خلاف بالفعل بين النجمتين نادية الجندي ونبيلة عبيد، موضحًا أن موافقة كلًا منهما على العمل أمام الثانية جاء بعض ضعف كل منهم على القيام بعمل كامل بمفرده.

وقال "الشناوي"، أن كل نجمة منهم قدمت ضربات "تحت الحزام" للأخرى، وبعض المواقع الإخبارية في مصر حاولت أن تكون سببًا في عودتهم لبعض ومحاولة تجميل كلًا منهما أمام الأخرى.

وتابع "الشناوي"، "الصحافة جاملتهم إنها لم تقول كل شئ، بالرغم من اتهامهم لـ الصحافة بـ أنها السبب الرئيسي في إشعال الحرب، ولكن الصحافة كانت بتحاول بقدر المستطاع أن تخفف من وطئة الاتهامات".

وأشار "الشناوي"، إلى أن المنتج قام يالاستعادنة بالنجم أحمد السقا كضيف شرف وهيفاء وهبي لتقوية العمل لأن النجمتين أصبحا ضعيفتين.

مسلسل "سكر زيادة" مأخوذ من فورمات أمريكى وتدور أحداثه في إطار كوميدي، ويشارك في العمل كل من الفنانة نبيلة عبيد ونادية الجندي وسميحة أيوب وهالة فاخر والعديد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا، نانسي عجرم، هيفاء وهبي، أحمد فهمى، روجينا، جومانا مراد، لقاء الخميسي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني مصطفى أبو سريع، مايان السيد، بدرية طلبة، هنادي مهني، خالد أنور، سليمان عيد إضافة إلى عدد آخر من الفنانين المقرر الإعلان عن أسمائهم تباعا ومن إخراج وائل إحسان.

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نبيلة عبيد ونادية الجندي مسلسلات رمضان سكر زيادة دراما رمضان الناقد طارق الشناوي

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