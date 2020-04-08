خاص.. طارق الشناوي: منتج سكر زيادة استعان بالسقا وهيفاء بسبب ضعف نبيلة عبيد ونادية الجندي

انتشرت بعض الأخبار حول وجود خلاف بين الفنانة نادية الجندي والفنانة نبيلة عبيد أثناء تصوير مسلسهما الجديد "سكر زيادة" الذي يعودان به للدراما بعد فترة غياب طويلة والمقرر أن يعرض في الموسم الرمضاني المقبل.

وأكد الناقد الفني طارق الشناوي، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، أن هناك خلاف بالفعل بين النجمتين نادية الجندي ونبيلة عبيد، موضحًا أن موافقة كلًا منهما على العمل أمام الثانية جاء بعض ضعف كل منهم على القيام بعمل كامل بمفرده.