ضبط محجر ومحل جزارة غير ملتزم صاحبيهما بتنفيذ قرار الغلق ببلبيس

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فاجأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية يرافقه المهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد مركز ومدينة بلبيس للوقوف علي مدي إلتزام أصحاب المحال التجارية والمواطنين بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشارة للحفاظ علي صحة وسلامه الجميع.



جاء ذلك استكمالا لجولته المسائية لمتابعة تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء بغلق المحال التجارية بدءًا من الساعة الخامسة مساء وحتي السادسة صباح اليوم التالي وحظر تجوال المواطنين بالشوارع من الساعة السابعة مساء.



وخلال جولته بمركز بلبيس لاحظ المحافظ عدم إلتزام صاحبي محجر ومحل جزارة بكفر ايوب سليمان بمواعيد الغلق المحددة، ليأمر المحافظ باتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما، مؤكدا علي ضرورة تطبيق القانون بقوه وحسم علي المخالفين.



طالب محافظ الشرقية أصحاب المحال التجارية بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية والإلتزام بتنفيذ قرارات الغلق طبقا للمواعيد المحددة، حفاظا علي صحة وسلامه الجميع، مناشدا المواطنين بالالتزام بمواعيد حظر التجوال وعدم التواجد في الأماكن المزدحمة للحد من التجمعات واتباع إرشادات وزارة الصحة والسكان والاهتمام باعمال النظافة الشخصية وتفعيل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتغلب عليه.



وخلال جولته بمدينة بلبيس قام محافظ الشرقية بضبط 3 سيارات تسير عكس الاتجاه وأثناء وقت حظر التجوال، ليأمر المحافظ رجال المرور بسجب رخص القيادة للسيارات المخالفه واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.