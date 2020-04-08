رامي جمال يسخر من محمد رمضان والسبب؟

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مازحا الفنان رامي جمال، مع النجم محمد رمضان، من خلال مشهد في مسلسل "البرنس" والمقرر عرضه في دارما رمضان ٢٠٢٠.









وكان نشر رامي جمال، مقطع من مشهد محمد رمضان، يقوم بضرب احد الأشخاص في مسلسله الجديدة، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".







وعلق رامي جمال على الصورة صورة المشهد قائلا "دي تسقيفة الزمن معانا دي.





يشار إلي أن الفنان محمد رمضان، نشر البرومو الرسمي للمسلسل" البرنس " والمقرر عرضه في رمضان بمشاركة الفنانة اللبانية نور.