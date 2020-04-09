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استشاري نفسي يقدم نصيحة لتجنب المشاكل الزوجية خلال فترة الحظر

الخميس 09/أبريل/2020 - 02:48 ص
جمال فرويز
جمال فرويز
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، إن أزمة الخلافات بين الأزواج بدأت عند فرض الحظر أسبوعين، حيث كان الأزواج سعداء بذلك والآباء سعداء لرؤية أبنائهم والجلوس معهم، ولكن عندما لما طالت الفترة الزمنية بدأ العمل يتوقف والدخل يقل والضغوط تزيد في طلبات المنازل ما يشكل ضغطًا نفسيًا وتوترًا، وخلق مشكلات بين الزوجين. 

وأضاف "فرويز" خلال لقائه برنامج "كل يوم"، على فضائية "ON E"، مع الإعلامية بسمة وهبة: "إحنا قاعدين مجبرين في البيت ولا داعي تفتح مواضيع"، مردفًا:" الراجل اللي بيتدخل في كل حاجة في البيت دا بسبب الملل، والزوجة لازم تكبر دماغها".

وأشار استشاري الطب النفسى، إلى أن الحياة تبادلية بين الزوجين، مضيفًا: "الراجل اللي بيساعد مراته هتلاقيه كدة من أول ما أتجوز، ودي شخصيته، وعمر الشخصية ما بتتغير".

وفرضت الحكومة المصرية حظر تجوال يبدأ من الساعة الثامنة مساءً، حتى الساعة السادسة صباحًا، ضمن الإجراءات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد.
في السياق، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، خروج 29 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم أجنبيان، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 305 حالات.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 439 حالة، من ضمنهم الـ305 متعافيين.

وأضاف، أن الوزارة سجلت 110 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبيان، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي سجلته مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم، الأربعاء، هو 1560 حالة من ضمنهم 305 حالات شفيت وخرجت من مستشفى العزل، و103 حالات وفاة.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما أعلن عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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