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3 % تراجع في صادرات مصر من الملابس في يناير وفبراير

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 11:23 م
ميناء تجارى
ميناء تجارى
قال المجلس التصديرى للغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، إن  قيمة صادرات مصر من الملابس الجاهزة  تراجعت بنسبة 3%، خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين، لتصل إلى 267 مليون دولار مقابل 277 مليون دولار خلال يناير وفبراير 2019.

وأظهر التقرير الشهري للمجلس، انخفاض صادرات الملابس بنسبة 4%، خلال شهر فبراير لتسجل 127 مليون دولار فى مقابل 140 مليون دولار.

وفيما يتعلق بأهم الدول المستوردة للملابس الجاهزة خلال يناير وفبراير، أوضح التقرير أن أمريكا جاءت بالمرتبة الأولى بنسبة 54.3% من إجمالى صادرات الملابس المصرية، متراجعة بنسبة 7% لتصل إلى 145 مليون دولار مقابل 156 مليون دولار فى الفترة ذاتها من العام الماضى.

وانخفضت صادرات الملابس للدول العربية بنسبة 17% لتصل إلى 10 ملايين دولار مقابل 12 مليونا، فيما استقرت إلى الدول الأوروبية عند 85 مليون دولار؛ حيث تراجعت إلى إسبانيا لتسجل 16.5 مليون دولار، مقابل 25.4 مليون، ولبريطانيا بنسبة 16% لتصل إلى 14.6 مليون دولار، ولإيطاليا 10% لتسجل 9.2 مليون دولار، وكندا 2.8 مليون، كما تراجعت إلى الكويت 900 ألف دولار.

كما تراجعت صادرات الملابس الجاهزة إلى الدول الإفريقية بنسبة 23%، لتصل إلى 214 ألف دولار مقابل 277 ألف دولار، فيما زادت صادرات الملابس إلى باقى دول العالم بنحو 14% لتبلغ 26 مليون دولار مقابل 23 مليونا.

وارتفعت قيمة صادرات مصر من الملابس الجاهزة إلى بولندا بنسبة 133%، لتسجل 2.7 مليون، ولفرنسا بنسبة 62% لتسجل 5.4 مليون دولار، ولبلجيكا 55% لتصل إلى 7 ملايين دولار، وللسعودية بنسبة 52%، لتسجل 4.3 مليون دولار، ولليابان بنسبة 27% لتسجل مليون دولار، ولتركيا بنسبة 26% لتصل إلى 15.5 مليون دولار.

وأقرت الحكومة برنامجا جديدا فى مارس 2019، مدته عام واحد، بدأ من يوليو 2019 لرد الأعباء التصديرية، بعد شكوى المصدرين من تأخر صرف المساندة التصديرية المتأخرة، والتى تراكمت خلال العامين الماضيين لتصل إلى نحو 20 مليار جنيه.

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